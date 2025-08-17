Sanki 5 gün önce Feyenoord karşısında hepimizin takdir ettiği mücadeleyi gösterip tur atlayan F.Bahçe, Göztepe karşısındaki F.Bahçe değildi! Bir takımın iki maçı arasında oyun, taktik, performans anlamında bu kadar fark olmaz. Hangi F.Bahçe’ye inanacağız? Mourinho, Süper Lig’de daha ilk maçta fabrika ayarlarına döndü, yine birinci devreyi adeta çöpe attı! F.Bahçe’nin ilk yarı Göztepe kalesine isabetli şutu yoktu. Orta sahadaki kaliteli oyuncu ihtiyacı gün gibi belli. İleride çoğalamayan, final paslarını yapamayan bir görüntü var. Göztepe dersine iyi çalışmış, F.Bahçe’ye alan tanımadı. 90+4’te Talisca penaltı kaçırınca 3 puan hayal oldu. Son söz: Hakem Yasin Kol çok kötüydü!
Hangi F.Bahçe?
İlgili Konular: #fenerbahçe
