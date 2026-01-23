İlk yarı ayrı ikinci devre farklı bir F.Bahçe vardı. Guendouzi ve Musaba’yı öyle aradım ki... Maalesef UEFA listesine bu aşamada eklenemiyorlar. Fred belki de kariyerinin en vasat maçını oynadı, takıma tempo katamadı. Özellikle ilk yarı Skriniar’ın, Oosterwolde’nin, Mert’in, İsmail’in kritik müdahaleleri olmasa skor daha can sıkıcı bir hal alabilirdi. Tedesco, Talisca’yı yedek bırakmakla hata yaptı. Bir söz de Kerem’e; artık toparlanman lazım! Aston Villa hem Premier Lig’in hem de Avrupa Ligi’nin şampiyonluk adayı. F.Bahçe, ikinci yarıdaki performansıyla “Yazık oldu” dedirtti. Fırsatlar kaçmasa 1 puan ilk 8 için son maç öncesi işe yarayabilirdi. Olmadı, haftaya S.Bükreş maçı çok kritik...