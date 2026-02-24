Fenerbahçe bu sezon şampiyon olursa da olamazsa da Kasımpaşa maçının hikâyesi eminim ayrı bir yer tutacak. Sarı-Lacivertliler karşılaşmaya öyle bir başladı ki sanki Galatasaray’ın mağlubiyetinden haberleri yok gibiydi. Vasat bir ilk yarının ardından ikinci devreyi tamamen kontrolünde tutan F.Bahçe kayda değer çok pozisyon bulamadı açıkçası... Ta ki 90+5’te “Matador” Asensio’nun golüne kadar. Kadıköy yıkılıyordu, o an için G.Saray’la puanlar eşitlenmişti, şampiyonluk şarkıları söyleniyordu... Ama 90+11’de sanki kader ağlarını ördü, olmaz denilen oldu, Kasımpaşa skoru 1-1 yaptı. Söylenecek tek söz: Yazık!