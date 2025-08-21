Açıkçası F.Bahçe bu zor eşleşmenin Kadıköy’deki ayağında beklenenin altında bir oyun sergiledi. Benfica eski Benfica değil. Ama özellikle ilk yarı topu iyi kullanıp Sarı-Lacivertlilere fırsat tanımadılar. Zaten F.Bahçe de kazandığı topları ileri götürmekte zorlandı. Portekiz ekibi etkili işler yaptı mı hayır. F.Bahçe de Benfica da risk almadı, kontrollü bir tarzı seçip adeta “Bu maç 0-0 bitsin de rövanşa bakarız” dediler. Üstelik Benfica 71’den sonra 10 kişi oynamasına rağmen F.Bahçe kanatlarını işletemedi, merkezden de gelemedi. Dolayısıyla gollük pozisyona giremedi, sadece birkaç şut izledik. Haftaya rövanşta her şey olabilir, F.Bahçe biraz kıpırdanırsa Şampiyonlar Ligi biletini alabilir. Kerem Aktürkoğlu etkisizdi, muhtemelen F.Bahçe’ye transfer işi uzadığı için mental bir düşüş yaşıyor