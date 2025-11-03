Beşiktaş derbiye hızlı girdi, bir anda 2-0’ı buldu. Fenerbahçe son dönemdeki temposundan uzaktı. Yenen iki gol savunmanın yerleşim hatasından. Beşiktaş, Orkun’un çok doğru bir kararla kırmızı kart gördüğü ana kadar sezonun en iyi oyununu sergiledi. Ancak Orkun seviyesindeki bir oyuncunun takımı 2-0 öndeyken rakibine böyle girmesi kabul edilemez. Sergen Yalçın da atılınca Beşiktaş tüm ivmesini yitirdi. Kontrol tamamen F.Bahçe’ye geçti, önce İsmail sonra Asensio eşitliği getirdi. İkinci devre Sarı-Lacivertliler oyunu istediği gibi yönlendirir sandım ama pek öyle olmadı. Taa ki 83. dakikaya kadar. Emirhan’ın hatası, Jhon Duran’ın müthiş golüyle sonuçlandı. 2-0 geriden gelip derbiyi 3-2 kazanan F.Bahçe, G.Saray’la farkı 4’e düşürdü. Şampiyonluk yarışına heyecan geldi.
‘10’un adı Duran
