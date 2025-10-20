Fenerbahçe yine rahat bir maç izletmedi. Samsun beraberliği, İrfan ve Cenk’in kadro dışı kalması, milli ara derken Karagümrük karşısında nasıl bir futbol sergileneceğini merak ediyordum. İlk yarı baskılı, hücumda daha etkili bir F.Bahçe vardı. 2-0’lık skor üstünlüğü cepte dururken yine ikinci devrede bambaşka bir takım izledik. Golü arayan taraf Karagümrük’tü. 2-1’i de buldular, bir golleri ofsayta takıldı, Tarık’ın da kurtarışları vardı. Bu kez kâbus yaşanmadı ama ucundan dönüldü. Tedesco’ya sabredilsin ancak futbol kalitesi artmadıkça zor gibi görünüyor. Bir de camia cumartesi günkü divanda yaşanan iç çekişmeleri kenara bırakmadıkça başkan Sadettin Saran’ın dediği birliktelik sağlanamayacak gibi...