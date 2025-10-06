G.Saray derbide puan kaybetmiş, farkı kapatmak için fırsat doğmuş... Ama F.Bahçe önüne gelen bu ikramı geri çeviriyor. Tamam yorucu bir Nice maçı sonrası Samsun deplasmanı kolay değil. İlk 15-20 dakika F.Bahçe’de işler sanki iyi gibiydi. Ardından Samsunspor oyunun tüm kontrolünü eline aldı, peş peşe pozisyonlar buldu. İyi ki kaleci Tarık Çetin vardı, 5 kritik kurtarış yaptı. Ruhsuz bir takım görüntüsündeydi Sarı-Lacivertliler... Ne şut, ne doğru pas, ne mücadele, ne ileride top tutma... Hiçbiri yoktu. Nesyri kayıp, Szymanski ayrı dert, Alvarez hep top kaybı. Tedesco ikinci devre başlarken Kerem ile Talisca’yı çıkarmakta hatalıydı. Birkaç cılız atak girişimi dışında ikinci devre de çöpe gitti. 8 haftada 4 beraberlik F.Bahçe için kabul edilebilir değil!