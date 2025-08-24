İki Benfica maçının arasında Kocaelispor gibi sürprize açık bir rakiple oynadı F.Bahçe. 5. dakikada da Skriniar’la öne geçilince herkes “Rahat maç olur” dedi ama yine endişeli anlar yaşandı. Sarı-Lacivertlilerin acil bir kaleci transferine ihtiyacı var. Nitekim İrfan Can Eğribayat hiç güven vermiyor. F.Bahçe bu sezon rakip sahada en fazla topla oynadığı maçı izletti. Talisca’ya ayrı bir parantez açıyorum. Formda olduğunda skoru tek başına yüklenecek kalitede. Dün bunu yine ispatladı. Ama Mourinho’nun bu taktik anlayışı sürerse F.Bahçe’ye rahat maç kazanmak haram!
Talisca ve kalite
İlgili Konular: #fenerbahçe #spor #Benfica #futbol
