Evet... Lafı uzatmaya gerek yok! Bu sonuç, başkan Ali Koç’un, yönetimin, Jose Mourinho’nun, olağanüstü seçimi eylül ayından önceye aldıramayan muhalefetin eseridir... Haftalardır nereye transfer yapılacağı belliyken kanatlara, orta sahanın merkezine, 10 numaraya oyuncu almayan, alamayan Koç ve ekibidir sorumlu! Geçen sezon yaşanan bir sürü olaya rağmen ısrar edilen ve hâlâ böylesine kritik maça saatler kala “alay eder gibi” açıklamalar yapabilen Jose Mourinho’dur bu tablonun mimarı... Ve iki Benfica maçında toplasanız 10 dakika dahi iyi futbol sergileyemeyen futbolculardır başarısızlığın aktörü... 16 yıldır Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan asırlık çınar Fenerbahçe; ne acıdır ki futbolda büyük kulüp olma refleksini günden güne yitiriyor!
Sizin eseriniz!
İlgili Konular: #fenerbahçe #Ali Koç #Benfica #jose mourinho #futbol
Yazarın Son Yazıları
Sizin eseriniz!
Evet... Lafı uzatmaya gerek yok!
Devamını Oku
28.08.2025
Talisca ve kalite
İki Benfica maçının arasında Kocaelispor gibi sürprize açık bir rakiple oynadı F.Bahçe.
Devamını Oku
24.08.2025
Elde var sıfır
Açıkçası F.Bahçe bu zor eşleşmenin Kadıköy’deki ayağında beklenenin altında bir oyun sergiledi.
Devamını Oku
21.08.2025
Hangi F.Bahçe?
Sanki 5 gün önce Feyenoord karşısında hepimizin takdir ettiği mücadeleyi gösterip tur atlayan F.Bahçe, Göztepe karşısındaki F.Bahçe değildi!
Devamını Oku
17.08.2025
Cehennem...
F.Bahçe taraftarı, yıllardır yaşadığı onca hayal kırıklığına rağmen Mourinho’nun çağrısına uyup dün akşam Kadıköy’ü gerçek bir cehenneme çevirdi.
Devamını Oku
13.08.2025
Koç’a eksi yazar!
Mourinho geçen sezonki alışkanlığını sürdürüp ilk yarıyı yine çöpe attı.
Devamını Oku
07.08.2025