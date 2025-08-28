Evet... Lafı uzatmaya gerek yok! Bu sonuç, başkan Ali Koç’un, yönetimin, Jose Mourinho’nun, olağanüstü seçimi eylül ayından önceye aldıramayan muhalefetin eseridir... Haftalardır nereye transfer yapılacağı belliyken kanatlara, orta sahanın merkezine, 10 numaraya oyuncu almayan, alamayan Koç ve ekibidir sorumlu! Geçen sezon yaşanan bir sürü olaya rağmen ısrar edilen ve hâlâ böylesine kritik maça saatler kala “alay eder gibi” açıklamalar yapabilen Jose Mourinho’dur bu tablonun mimarı... Ve iki Benfica maçında toplasanız 10 dakika dahi iyi futbol sergileyemeyen futbolculardır başarısızlığın aktörü... 16 yıldır Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan asırlık çınar Fenerbahçe; ne acıdır ki futbolda büyük kulüp olma refleksini günden güne yitiriyor!