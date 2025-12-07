G.Saray maçının son dakikasındaki pozisyonun ardından futbol konuşmak ne kadar doğru aklımda soru işaretleri var. Bu kadar net bir elle müdahalede bile penaltı kararı verilmemesi düşündürücü. Bu psikolojiyle sahaya çıkan Fenerbahçe, Başakşehir karşısında tutuktu. Tedesco baya bir as oyuncusunu yedeğe çekmişti. Bir de Semedo’nun sakatlanıp çıkması Sarı-Lacivertlileri üretkenlikten mahrum bıraktı. Nene, Brown ve Nesyri oyuna girince takım tempo kazandı, geçişleri doğru yaptı. Ve Skriniar golünü attı. Kaptan gemisini kurtardı derken Bertuğ geceye noktayı koydu. Şahsi görüşüm; Fenerbahçe aslında Başakşehir maçında psikolojik olarak cumartesi gecesi puan kaybetti! Çünkü G.Saray büyük tartışmayla kazanırken, siz kulüp olarak susarsanız, başkanınız da dün akşam cılız bir konuşma yaparsa futbolcun da kabullenir! Ne desek boş!