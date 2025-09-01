Acaba Jose Mourinho, Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe’yi izledi mi? Bence izlemiştir. Peki her gün Samandıra’da beraber çalıştığı birçok futbolcunun adeta yeniden doğmuş gibi sergilediği oyuna şaşırmış mıdır? Bence şaşırmıştır! “Hata bende miydi?” diye düşündüyse ne âlâ... Yok düşünmediyse gerçekten Fenerbahçe Mourinho'dan "ucuz" kurtulmuş, “dünya varmış” yahu! Gerçi pek ucuz da kurtulmadı, 15 milyon Avro tazminat verilecek ama... Neyse... Antrenör Zeki Murat Göle yönetimindeki Sarı-Lacivertlilerin ilk 45 dakikadaki performansı, Mourinho’nun geçen sezondan bu yana çöpe attığı birinci devrelerden çok daha iyi seviyedeydi. İrfan Can Kahveci, Nesyri, Oğuz Aydın başta olmak üzere takıma bir ruh gelmişti. Zaten Mourinho’nun en büyük hatası, yerli futbolcuları hep geri plana itmesiydi.

Maç ilk 30 dakikada 3-0 olunca kalan süre üzerine fazla konuşulacak bir şey bırakmadı. Fenerbahçe oyuna istekli başladı. Özellikle 3. bölgede baskı kurdu, yarım saat yetti. Fenerbahçe ve Gençlerbirliği arasındaki kalite farkı net şekilde çok ortaya çıktı. İkinci yarı rölantide bir oyun temposu vardı. F.Bahçe kendini zorlamadı. Ama genele bakınca Mourinho’lu Fenerbahçe ile Zeki Murat Göle yönetimindeki takım arasında bariz farklar vardı. Milli araya moralli girmek açısından 3 puan önemliydi. En azından takımda mental bir toparlanma olacaktır. Yeni hocayla yeni bir sayfa açılacak.