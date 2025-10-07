Fenerbahçe belki de son yılların en kaotik dönemlerinden birini yaşıyor. Yıllardır futbolda gelmeyen şampiyonluk, olağanüstü seçim dönemi, Mourinho’nun gidişi, transferler... Liste uzar gider... Keşke Ali Koç seçimi haziran ayında yapsaydı, daha sağlıklı bir teknik direktör tercihi ve transfer çalışmasıyla sezona sağlıklı şekilde girilseydi. Şunu baştan söyleyeyim, Acun Ilıcalı’ya hak veriyorum.

Çünkü geçen sezon bittikten sonra “Mourinho ile devam etmeyelim” dedi. Ali Koç onu dinlemedi, Ilıcalı istifa etti, Koç sonra Ilıcalı’nın dediğine geldi, Mourinho gönderildi, ardından Ali Koç da seçimi kaybedip veda etti. Peki kim kazandı? Egolar! Kim kaybetti? Fenerbahçe... Mourinho, deyim yerindeyse F.Bahçe’ye kazık atıp gitmiştir. Sezon başındaki tavırları zaten “Beni gönderin” der gibiydi... Tedesco biraz deneme yanılma yöntemi yapınca istikrar yakalayamadı. Bazı oyuncuları yerinde oynatmadı. Samandıra’da gerçekten bir problem var. Sorun teknik ve taktikten öte. Problemin temeli futbolcular ve bu kriz çözülmeden Sarı-Lacivertliler doğru yol alamayacak. Kasımpaşa maçı sonrası Ederson zehir zemberek açıklamalar yaptı. Samsunspor maçının ardından Semedo konuştu, sıkıntının biraz da kendilerinde olduğunu söyledi. Meşhur “Milli ara iyi gelir” klişesi F.Bahçe gibi birçok yıldızı barındıran takımlarda pek geçerli olmuyor. Takımın büyük kısmı ülkelerinin formasını giymek için gidiyor. Samandıra’da tüm sorumluluk yeni başkan Sadettin Saran’da... O da her fırsatta oyuncularla, Tedesco ile konuşuyor. 8 haftada 8 puan kaybetmek, şampiyonluk yarışı veren Sarı-Lacivertli takım için çok fazla. Ama biten bir şey yok... Galatasaray, özellikle Avrupa arenasında devam ettiği sürece ligdeki maçlarında zorlanıyor. Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisine kadar arayı kapatıp o maçta da öne geçmek için fırsatı var. Heee bu zihniyetle dediğim gerçekleşir mi? Çok zor... Önce Samandıra’da sonra takımda ardından Tedesco’nun tercihlerinde bir şeyler değişmeli. Taraftar sahada bir ruh, mücadele, azim, heyecan görmek istiyor. Savaşan bir takım en büyük özlem... Bunlar olursa sonuçlar da beraberinde gelecektir. Ama Samsunspor maçındaki gibi 90 dakikada sadece 1 isabetli şut çekerseniz, kaleciniz forvetinizden daha fazla topla buluşursa... Ne yazık ki olmaz...