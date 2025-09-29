Talisca ve Szymanski’nin golleriyle gelen 2-0’lık galibiyet... Skor dışındaki konular daha önemli. F.Bahçe’de bir sorun var, Samandıra’ya gidip araştırmadan çözmek de mümkün değil! Zaten yeni başkan Sadettin Saran seçilir seçilmez bunu yaptı. Alanya, Kasımpaşa, Zagreb maçları sonrası dün gece F.Bahçeli futbolculardan bir tepki, hırs, azim bekledim, göremedim! Çubuklu forma sahadaydı ama sanki formayı giyenler nerede olduklarının farkında değildi! Tedesco geldi geleli 5 maç oldu ama oyun anlayışı ve kurduğu her 11 değişikliğe muhtaç kalıyor. F.Bahçe tempo yapamadı, yavaş oynadı. Kerem’in ve Brown’un top kayıpları rekor seviyedeydi. Nene özgüvenli gözükmüyor, Nesyri tutuk! Biraz Asensio ve İsmail rakibi zorladı. Sonuç; kazanmasına rağmen futbolu hiç ama hiç keyif vermeyen bir F.Bahçe... Samandıra’da değişmesi gereken çok şey var; ilki Tedes‘go’!