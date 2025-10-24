Kim ne derse desin tüm camia ve taraftarlar koşan, isyan eden, savaşan bir F.Bahçe izlemek istiyor. Stuttgart maçında bunu her zerresine kadar gördük. Özellikle Skriniar, Edson, İsmail ve Nene isyan edip, takımı ateşleyen isimlerin başında geliyordu. Tedesco takıma ısınıyor, oyuncular ona inanıyor. Sarı-Lacivertliler dersine iyi çalışmış, Stuttgart’ın fazla etkili olmasına müsaade etmediler. Oyun birden değişmeyecek, zaman lazım elbette ama gelişecek, daha iyi olacak gibi duruyor. Kerem müthiş mücadele etti, penaltı golüyle 3 puanı getirdi. Ederson ile Jhon Duran’ın dönüşü olumlu gelişme, kadro kaliteli hale gelip genişliyor. Hakemi yazmadan olmaz... Maça damga vurdu, kararlarıyla F.Bahçe’nin sinir uçlarını kaşıdı. Her şeye rağmen Avrupa’da 3 puan çok iyi. Şimdi gözler kritik Gaziantep deplasmanında.