Fenerbahçe, Lazio’dan bonuslarla birlikte 30 milyon Avro bonservisle transfer ettiği Matteo Guendouzi’yi dün İstanbul’a getirdi. Fransız futbolcu, sağlık kontrolünden geçip Sarı-Lacivertlilerle 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe’ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, yarın Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’la oynanacak derbi için “Sahaya çıkmaya hazırım” mesajını verdi. F.Bahçe yöneticileri Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş ile sportif direktör Devin Özek, özel uçakla Guendouzi’yi İtalya’dan alıp İstanbul’a getirdi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uçağa binmeden önce tecrübeli futbolcuyla görüntülü görüşüp “Fenerbahçe’ye hoş geldin” diyerek başarı diledi.

‘ÖNCELİĞİMİZ SATIŞ’

Fenerbahçe yönetimi, Musaba ve Guendouzi’nin ardından forvet transferi için beklemeye geçti. Sarı-Lacivertli idareciler, “Birinci önceliğimiz oyuncu satmak” ifadesini kullanırken bizzat başkan Sadettin Saran’ın, Atletico Madrid’den Sörloth ile Atalanta’dan Lookman konusunda temasları sürdüreceği bildirildi. Fenerbahçe yönetimi, Syzmanski ve Nesyri’yi elden çıkarmak için görüşmelerini devam ettiriyor. Forvet transferinde bir numaranın Sörloth olduğu ve Sarı-Lacivertlilerin 30 milyon Avro’ya kadar bonservis verebileceği öğrenildi. Ancak başka alternatif forvetlerle de temas halinde olunduğu belirtildi.