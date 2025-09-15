Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yorum için erken
Hilmi Türkay
Yorum için erken

15.09.2025
Güncellenme:
Tedesco’nun oyun anlaşıyını merak ediyordum. Okay kırmızı görene kadar pek dişe dokunur bir F.Bahçe izlemedik. Üstüne üstlük, Trabzonspor’un verilmeyen bir golü vardı bu bölümde. Faul kararı doğruydu. 10 kişi kalan Bordo-Mavililer karşısında F.Bahçe iştahlıydı ama girdiği pozisyonları gol yapamadı. Son dakikalar Trabzon’un golü bulması işten bile değildi. Tedesco’ya yorum yapmak için daha erken.

Faul kararı doğruydu. 10 kişi kalan Bordo-Mavililer karşısında F.Bahçe iştahlıydı ama girdiği pozisyonları gol yapamadı. Son dakikalar Trabzon'un golü bulması işten bile değildi. Tedesco'ya yorum yapmak için daha erken.

15.09.2025
Acaba Jose Mourinho, Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe’yi izledi mi? Bence izlemiştir. Peki her gün Samandıra’da beraber çalıştığı birçok futbolcunun adeta yeniden doğmuş gibi sergilediği oyuna şaşırmış mıdır? Bence şaşırmıştır!

01.09.2025
Evet... Lafı uzatmaya gerek yok!

28.08.2025
İki Benfica maçının arasında Kocaelispor gibi sürprize açık bir rakiple oynadı F.Bahçe.

24.08.2025
Açıkçası F.Bahçe bu zor eşleşmenin Kadıköy’deki ayağında beklenenin altında bir oyun sergiledi.

21.08.2025
Sanki 5 gün önce Feyenoord karşısında hepimizin takdir ettiği mücadeleyi gösterip tur atlayan F.Bahçe, Göztepe karşısındaki F.Bahçe değildi!

17.08.2025