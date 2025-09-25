Tedesco’nun F.Bahçe’nin başındaki 4. maçı ama inanın ne oynatmak istediğini çözmek çok zor. 4’lü savunmayı benimsedi ancak Fred ile İsmail’i yedek oturtup sağ bek Semedo’yu orta sahada oynatmak, sağ bekte ise Çağlar’ı görevlendirmek, takımını hiç tanımadığının ispatı. Brown çok açık verdi, Zagreb üç golde de bunu değerlendirdi. Kerem, Nene, Nesyri etkisiz kaldı. Asensio “Ben neredeyim” der gibi... Szymanski golü dışında yok... Nene’yi çok aradılar mı? Sorunları yaz yaz bitmiyor. Skriniar dışında varlık gösteren pek yok. Tedesco deneme yanılma yöntemiyle yolunu bulmaya çalışıyor ama ligde ve Avrupa’da üst üste kayıplar, koltuğunu sallar gibi duruyor. Takımda bir iştah, heyecan, ileriye dair olumlu sinyal de yok! Bakalım Sadettin Başkan ne yapacak?
