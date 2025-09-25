Cumhuriyet Gazetesi Logo
Koltuğu sallanır
Hilmi Türkay
25.09.2025 04:00
Tedesco’nun F.Bahçe’nin başındaki 4. maçı ama inanın ne oynatmak istediğini çözmek çok zor. 4’lü savunmayı benimsedi ancak Fred ile İsmail’i yedek oturtup sağ bek Semedo’yu orta sahada oynatmak, sağ bekte ise Çağlar’ı görevlendirmek, takımını hiç tanımadığının ispatı. Brown çok açık verdi, Zagreb üç golde de bunu değerlendirdi. Kerem, Nene, Nesyri etkisiz kaldı. Asensio “Ben neredeyim” der gibi... Szymanski golü dışında yok... Nene’yi çok aradılar mı? Sorunları yaz yaz bitmiyor. Skriniar dışında varlık gösteren pek yok. Tedesco deneme yanılma yöntemiyle yolunu bulmaya çalışıyor ama ligde ve Avrupa’da üst üste kayıplar, koltuğunu sallar gibi duruyor. Takımda bir iştah, heyecan, ileriye dair olumlu sinyal de yok! Bakalım Sadettin Başkan ne yapacak?

Yazarın Son Yazıları

Koltuğu sallanır

Tedesco’nun F.Bahçe’nin başındaki 4. maçı ama inanın ne oynatmak istediğini çözmek çok zor.

25.09.2025
Seçimde Ali Koç’u 257 oy farkla geçip Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanı oldu: Saran Dönemi

Sandıkların sayılmasının ardından Sadettin Saran ve Ali Koç stadın içindeki kürsüye birlikte yürüdü. Koç, “Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamıza hayırlı uğurlu olsun” diye söze başladı,

22.09.2025
Bu kadar kolay mı?

F.Bahçe’de Mourinho sonrası ne değişti diye sorarsanız şu an yanıt vermek gerçekten zor.

18.09.2025
Yorum için erken

Faul kararı doğruydu. 10 kişi kalan Bordo-Mavililer karşısında F.Bahçe iştahlıydı ama girdiği pozisyonları gol yapamadı. Son dakikalar Trabzon’un golü bulması işten bile değildi. Tedesco’ya yorum yapmak için daha erken.

15.09.2025
Mourinho izledi mi?

Acaba Jose Mourinho, Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe’yi izledi mi? Bence izlemiştir. Peki her gün Samandıra’da beraber çalıştığı birçok futbolcunun adeta yeniden doğmuş gibi sergilediği oyuna şaşırmış mıdır? Bence şaşırmıştır!

01.09.2025
Sizin eseriniz!

Evet... Lafı uzatmaya gerek yok!

28.08.2025
Talisca ve kalite

İki Benfica maçının arasında Kocaelispor gibi sürprize açık bir rakiple oynadı F.Bahçe.

24.08.2025
Elde var sıfır

Açıkçası F.Bahçe bu zor eşleşmenin Kadıköy’deki ayağında beklenenin altında bir oyun sergiledi.

21.08.2025
Hangi F.Bahçe?

Sanki 5 gün önce Feyenoord karşısında hepimizin takdir ettiği mücadeleyi gösterip tur atlayan F.Bahçe, Göztepe karşısındaki F.Bahçe değildi!

17.08.2025
Cehennem...

F.Bahçe taraftarı, yıllardır yaşadığı onca hayal kırıklığına rağmen Mourinho’nun çağrısına uyup dün akşam Kadıköy’ü gerçek bir cehenneme çevirdi.

13.08.2025
Koç’a eksi yazar!

Mourinho geçen sezonki alışkanlığını sürdürüp ilk yarıyı yine çöpe attı.

07.08.2025
Değişim şart!

Bir sezonu daha geride bıraktık.

01.06.2025
Rezalet!

Kimse kusura bakmasın bunun adı rezalettir!

27.05.2025
Yazık!..

Ali Koç sezon başı “Öyle bir takım kuracağım ki size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak” demişti!

19.05.2025
Süper Osimhen

Finale yakışan bir mücadele oldu mu tartışılır

15.05.2025
Gaziantep bambaşka

Gaziantep bambaşka

13.05.2025
Bizi yanılttın

Bizi yanılttın

10.05.2025
Gereğini yapın

Gereğini yapın

05.05.2025
Önce kötü sonra iyi

Önce kötü sonra iyi

27.04.2025
Mou’nun eseri!

Mou’nun eseri!

21.04.2025
Livakovic farkı

Livakovic farkı

14.04.2025
Tek başına aldı

Tek başına aldı

07.04.2025
Derbi fakiri!

Derbi fakiri!

03.04.2025
Aslan ağır yaralı

Aslan ağır yaralı

30.03.2025
Fişi erken çekti

Fişi erken çekti

29.03.2025
Hedef Dünya Kupası

Hedef Dünya Kupası

25.03.2025
Yıldızlar damga vurdu

Yıldızlar damga vurdu

21.03.2025
Montella, Macaristan maçı için birlik çağrısı yapıp hedefi belirledi: ‘Tek yürek olmalıyız’

‘Tek yürek olmalıyız’

20.03.2025
Büyük yara aldı

Büyük yara aldı

17.03.2025
Bileti kestiler

Bileti kestiler

07.03.2025
F.Bahçe iştahlandı

F.Bahçe iştahlandı

03.03.2025
Talisca’yı saklamış!

Talisca’yı saklamış!

28.02.2025
Avantaj G.Saray’ın

Avantaj G.Saray’ın

25.02.2025
Tedirginim

Tedirginim

23.02.2025
İyi ki Nesyri var

İyi ki Nesyri var

17.02.2025
Hep böyle oynasa

Hep böyle oynasa

14.02.2025
Talisca faktörü

Talisca faktörü

10.02.2025
Kurtarıcı

Kurtarıcı

03.02.2025
12. Adama alkış

12. Adama alkış

27.01.2025
Tek eksik 3 puan

Tek eksik 3 puan

24.01.2025