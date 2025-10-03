Son yazımda Tedesco için “Tedes’go” demiştim... Genç hoca bu sözüme baya alınmış! Şaka bir yana, özlenen Fenerbahçe’yi Nice maçının ilk yarısında izledik. Tedesco kadro istikrarını buluyor. Başkan Sadettin Saran’ın desteğini arkasına alması, ayrılık haberlerinin bitmesi de özgüvenini artırmış. Nice maçına fırtına gibi giren, ön alanda yoğun pres yapan, dönen topları kazanıp tekrar atağa çeviren Sarı-Lacivertliler, Kerem’in golleriyle 2-0’ı erken buldu. İsmail Yüksek bambaşka bir performans ortaya koydu. Fizik gücüyle rakibe nefes aldırmayan, ayağındaki topları doğru kullanan İsmail’e aferin. Heee F.Bahçe bazı anlarda zorlanmadı mı, zorlandı, yine yürekler ağza gelmedi mi, geldi! Gayet normal. Büyük fotoğrafa bakınca, F.Bahçe’nin Tedesco ile futbol kalitesinin yükselmeye başladığını söylemeliyim.
Aferin İsmail
