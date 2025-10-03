Yazarın Son Yazıları

Aferin İsmail

Son yazımda Tedesco için “Tedes’go” demiştim...

Devamını Oku 03.10.2025

Tedes‘go’!

Zaten yeni başkan Sadettin Saran seçilir seçilmez bunu yaptı. Alanya, Kasımpaşa, Zagreb maçları sonrası dün gece F.Bahçeli futbolculardan bir tepki, hırs, azim bekledim, göremedim!

Devamını Oku 29.09.2025

Koltuğu sallanır

Tedesco’nun F.Bahçe’nin başındaki 4. maçı ama inanın ne oynatmak istediğini çözmek çok zor.

Devamını Oku 25.09.2025

Seçimde Ali Koç’u 257 oy farkla geçip Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanı oldu: Saran Dönemi

Sandıkların sayılmasının ardından Sadettin Saran ve Ali Koç stadın içindeki kürsüye birlikte yürüdü. Koç, “Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamıza hayırlı uğurlu olsun” diye söze başladı,

Devamını Oku 22.09.2025

Bu kadar kolay mı?

F.Bahçe’de Mourinho sonrası ne değişti diye sorarsanız şu an yanıt vermek gerçekten zor.

Devamını Oku 18.09.2025

Yorum için erken

Faul kararı doğruydu. 10 kişi kalan Bordo-Mavililer karşısında F.Bahçe iştahlıydı ama girdiği pozisyonları gol yapamadı. Son dakikalar Trabzon’un golü bulması işten bile değildi. Tedesco’ya yorum yapmak için daha erken.

Devamını Oku 15.09.2025

Mourinho izledi mi?

Acaba Jose Mourinho, Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe’yi izledi mi? Bence izlemiştir. Peki her gün Samandıra’da beraber çalıştığı birçok futbolcunun adeta yeniden doğmuş gibi sergilediği oyuna şaşırmış mıdır? Bence şaşırmıştır!

Devamını Oku 01.09.2025

Sizin eseriniz!

Evet... Lafı uzatmaya gerek yok!

Devamını Oku 28.08.2025

Talisca ve kalite

İki Benfica maçının arasında Kocaelispor gibi sürprize açık bir rakiple oynadı F.Bahçe.

Devamını Oku 24.08.2025

Elde var sıfır

Açıkçası F.Bahçe bu zor eşleşmenin Kadıköy’deki ayağında beklenenin altında bir oyun sergiledi.

Devamını Oku 21.08.2025

Hangi F.Bahçe?

Sanki 5 gün önce Feyenoord karşısında hepimizin takdir ettiği mücadeleyi gösterip tur atlayan F.Bahçe, Göztepe karşısındaki F.Bahçe değildi!

Devamını Oku 17.08.2025

Cehennem...

F.Bahçe taraftarı, yıllardır yaşadığı onca hayal kırıklığına rağmen Mourinho’nun çağrısına uyup dün akşam Kadıköy’ü gerçek bir cehenneme çevirdi.

Devamını Oku 13.08.2025

Koç’a eksi yazar!

Mourinho geçen sezonki alışkanlığını sürdürüp ilk yarıyı yine çöpe attı.

Devamını Oku 07.08.2025

Değişim şart!

Bir sezonu daha geride bıraktık.

Devamını Oku 01.06.2025

Rezalet!

Kimse kusura bakmasın bunun adı rezalettir!

Devamını Oku 27.05.2025

Yazık!..

Ali Koç sezon başı “Öyle bir takım kuracağım ki size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak” demişti!

Devamını Oku 19.05.2025

Süper Osimhen

Finale yakışan bir mücadele oldu mu tartışılır

Devamını Oku 15.05.2025

Gaziantep bambaşka

Devamını Oku 13.05.2025

Bizi yanılttın

Devamını Oku 10.05.2025

Gereğini yapın

Devamını Oku 05.05.2025

Önce kötü sonra iyi

Devamını Oku 27.04.2025

Mou’nun eseri!

Devamını Oku 21.04.2025

Livakovic farkı

Devamını Oku 14.04.2025

Tek başına aldı

Devamını Oku 07.04.2025

Derbi fakiri!

Devamını Oku 03.04.2025

Aslan ağır yaralı

Devamını Oku 30.03.2025

Fişi erken çekti

Devamını Oku 29.03.2025

Hedef Dünya Kupası

Devamını Oku 25.03.2025

Yıldızlar damga vurdu

Devamını Oku 21.03.2025

Montella, Macaristan maçı için birlik çağrısı yapıp hedefi belirledi: ‘Tek yürek olmalıyız’

‘Tek yürek olmalıyız’

Devamını Oku 20.03.2025

Büyük yara aldı

Devamını Oku 17.03.2025

Bileti kestiler

Devamını Oku 07.03.2025

F.Bahçe iştahlandı

Devamını Oku 03.03.2025

Talisca’yı saklamış!

Devamını Oku 28.02.2025

Avantaj G.Saray’ın

Devamını Oku 25.02.2025

Tedirginim

Devamını Oku 23.02.2025

İyi ki Nesyri var

Devamını Oku 17.02.2025

Hep böyle oynasa

Devamını Oku 14.02.2025

Talisca faktörü

Devamını Oku 10.02.2025

Kurtarıcı

Kurtarıcı