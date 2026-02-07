Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kante ve ekonomi
Tuğrul Akşar
Kante ve ekonomi

07.02.2026 04:00
Fenerbahçe, Fransız yıldız Kante’yi kadrosuna kattı. Bu transfer sportif ve ekonomik olarak ne kadar anlamlı, analiz edelim. Sevgili F.Bahçeli okurlarıma baştan belirteyim, aynı tarz analizi sezon başı Osimhen için de kaleme almıştım. Yani “G.Saray’a yazmadın da bize niye yazdın?” gibi bir durum asla söz konusu değil.

Kante’nin F.Bahçe’ye maliyeti 41.9 milyon Avro. Oyuncunun 2.5 yıllık toplam maaşı 27.5 milyon Avro. Transferin bonservissiz (veya çok düşük bedelli) olması nedeniyle kulüp, klasik yüksek bonservis artı maaş kombinasyonu yerine yüksek maaş artı imza parası modeli kullandı.

Kante’nin sportif artısı: Üst düzey tecrübe, savunma direnci, oyun dengesi ve büyük maç performansı sayesinde kalite, liderlik sağlaması. Bu, özellikle Avrupa hedefleri olan bir takım için kısa vadede önemli rekabet avantajı yaratır. Sportif eksi tarafı: Yaş faktörü ve olası sakatlık riskinin, yüksek maliyetli sözleşmede performans sürekliliği belirsizliği oluşturması.

Kante sayesinde kulüp yeni sponsorlara ulaşabilir, marka değerini artırabilir. Kante’nin yüksek maaşı, kulübün 10 milyar TL civarındaki maaş bütçesine ciddi yük getirir. Bir diğer olumsuzluk oyuncu sözleşmesinin maaş bütçesinin yaklaşık yüzde 15’ine denk gelmesi kadro maliyetinde yoğunlaşma yaratır. Beklenen sportif katkı gelmezse bütçe esnekliğini azaltan bir risk oluşturur; ancak başarı ve marka değeri artışı sağlanırsa ticari gelirleri destekleyip bu yük dengelenebilir.

F.Bahçe’nin ileride Kante’yi satıp (yaş açısından) gelir elde etmesi zor görünüyor. Yani geri dönüşü olacak bir yatırımdan uzak. F.Bahçe için kritik soru şu: Bu transfer sportif başarıyla kendini amorti eder mi? F.Bahçe gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılırsa, son 16’ya, çeyrek finale yükselirse; marka değeri ve sponsorluk artışı yaşanması halinde kulübe ekonomik katkı beklenenin üzerinde olabilir. F.Bahçe Şampiyonlar Ligi’ne kalamazsa Kante transferi ekonomik açıdan kulüp için ağır kalır.

Stratejik soru: Doğru zamanda mı alındı? Eğer F.Bahçe, Kante’ye uygun oyun planını oturtur, kadro iskeleti kurar, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşırsa, doğru transfer diye nitelenir. Yoksa bu transfer kulüp için lüks olduğu kadar riskli bir hale dönüşebilir. Özetle Kante transferi F.Bahçe için; sportif olarak doğru kullanılırsa fark yaratır. Ekonomik olarak, sportif başarı gelmezse pahalı bir transfere dönüşür. Stratejik olarak “Şampiyonluk ve Avrupa” hedefine ulaşılırsa; maliyetin amortisine katkı sağlayan mantıklı bir hale dönüşebilir. Aksi halde “Sadece Süper Lig” için fazlasıyla pahalı bir transfere dönüşür.

