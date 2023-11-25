Hortlayan Nefret Söylemi

25 Kasım 2023 Cumartesi

İsrail’deki ırkçı-dinci bir koalisyonun Gazze’de Filistin halkına yönelik insanlık dışı uygulamalarını bahane eden kimi cemaatler ve tarikatlar, Musevilere karşı ayrımcı, kinci, nefret dolu propagandaya başladılar.

Bağlı olduğu Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G’yi altı yaşındayken “imam nikâhıyla evlendirmesi” ile gündeme gelen İsmailağa cemaatinin resmi sitesinde yer alan ifadeler buna örnektir:

“Sözünden dönmüş bozguncu bir kavimdir. Allah’ın lanet ettiği kavimdir. Yeryüzünde fesat çıkaran bozguncu kavimdir. Çok nankördürler. Onlara, zillet, alçaklık ve acizlik damgası vurulmuştur. Kitaplarını tahrif eden hain bir millettir. İkiyüzlü, münafık bir millettir. Kıskanç, haset bir toplumdur. Hakkı gizlerler. Dünya hayatına çok düşkündürler. Cahil ve sefih, beyinsiz bir millettir. Canlıların en şerlileridir.”

Anayasadaki laiklik ilkesine karşın teokratik bir devlet oluşturma yolunda ilerlemekte olan AKP iktidarından güç alan bu tür yapıların, Türkiye’de on binlerce Musevi yurttaşın yaşadığını yok sayarak böylesi ilkel bir nefret söylemine yönelmeleri; ulusal birliğe, inanç özgürlüğüne zaten her gün vurulmakta olan bir başka darbe olarak değerlendirilmelidir.

YENİ FONUN İŞLEVİ NE OLACAK?

Saray ittifakı, yeni bir fon oluşturma peşinde: Aile ve Gençlik Fonu.

CHP’li Serkan Sarı, fonun neye evrilmekte olduğunu TBMM kürsüsünden açıklıkla dile getirdi. Özetleyelim:

-Fonla, petrol ve maden gelirlerinin yüzde 20’si ve diğer fon gelirlerinden aktarılan bütçeyle yaklaşık 3 ila 6 milyar TL kaynak oluşturulacak. Cumhurbaşkanına bu oranı sıfıra indirme veya 2 katına çıkarma yetkisi verilmekle Meclis’in yetkisi cumhurbaşkanına devrediliyor.

-Fonun bütçe denetimi yoktur, mali disiplinden uzaktır. Cumhurbaşkanına yeni bir örtülü ödenek mi oluşturulmaya çalışılıyor?

-Fonla yandaş vakıf ve derneklerle işbirliği yapacağınız yeni bir kaynak arayışı içerisinde misiniz?

-Bakanlıklarımız üzerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her gencimize istediğimiz her türlü desteği verebilecekken bu düzenlemeyle Suriyeli, Afgan göçmen, sığınmacı olmak üzere gelen diğer gençlere mi destek olmak istiyorsunuz?

SORUŞTURMACILARA SORULAR



Tunç Soyer’e Vahdettin’e hakaret gerekçesiyle soruşturma açan İçişleri Bakanlığı’na...

Yurdunu kurtarmak için kelle koltukta savaşanlar hakkında idam fermanı hazırlayana ne denir?

Yurdunu kurtarmak için savaşanların karşısına çapulculardan oluşan ordu gönderene ne denir?

Dünyanın neresinde olursa olsun yurdunu işgal edenlerle işbirliği yapana ne denir?

Yurdun kurtulmasından hemen sonra düşmanın zırhlısına binip kaçana ne denir?

Yabancılara mektup yazıp Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni “Ankara meclisi gibi bir isyancı fitne” diye tanımlayana ne denir?

Son soru:

Vahdettin gibilerini savunanlara, onları övenlere ne denir?