Büyük Turan’dan CIA’sal İslamcılığa (2)

18 Eylül 2022 Pazar

Fethullah Gülen ve kadrolarına, özellikle eski SSCB ve Asya’da kurdurulan okullar, ne Gülen’in kendi fikriydi ne de ABD’nin “orijinal” bir buluşu.

FETÖ okullarının benzerleri, 1915’te Kaşgar ve Artuş’ta vardı. Bu okullarda “Doğu Türkeli”nin altı vilayetinden akın eden 12 ila 18 yaş arası çocuklar “biçimleniyordu” Okullar parasız ve yatılıydı, masrafları yöre “milyoneri” Bahattin Bay tarafından karşılanıyor, kurucu Habibzade Ahmet Kemal ve öğretmen kadroları da Cemal Kutay’ın deyişiyle “çok sistemli ve çok şuurlu” bir pantürkizm propagandasıyla eğitim veriyorlardı.

Dikkatinizi çekerim, bu iki okul ve eğitimci yetiştiren Birleşmiş Türkler Öğretmen Okulu, tamamen zamanın Çarlık Rusya’sı ve Çin’in hegemonyasına karşı direniş kadroları eğitmek üzere kurulmuşlardı!

ENVER PAŞA’NIN POSTMORTEM ZAFERİ

Raslantıya bakın ki ABD de Fethullah Gülen’in Asya’daki okullarına eski komünist Rusya, hâlâ epeyce komünist Çin ama her halükârda ve önümüzdeki 50 yılda “rakipleri” olacağı belli iki ülkenin baskın kültürüne karşın “direnişçi” odaklar yetiştirmesi için bastı parayı...

Bizim devlet ise başta Ecevit, hem de cumhuriyetçi kadrolarıyla gözlerinde birer damla yaş, toplumsal bellekte “hicran yarası” panislamist Turan’ı hatırlayarak bu okulları alkışladılar ve FETÖ okullarına verilen destek, tabiidir ki AKP iktidarında katlanarak (araları bozulana kadar) sürdü.

Bahattin Bay ile Ahmet Kemal’in okulları nasıl Cemiyeti İslamiye’nin şemsiyesi altındaysa, FETÖ okulları da sözde “modern” İslamiyetin şemsiyesi oldu. Tarih, kaldığı yerden devam ediyordu ve belki de bu kez postmorterm bir zafer kazanacaktı Enver Paşa!

SÖYLEMDE MİLLET, EYLEMDE ÜMMET

Fethullah Gülen, ABD’ye sığındıktan öteye Enver Paşa’nın manevi mirasçılığına soyundu ve “hizmet” hareketini Türkiye’nin çıkarına diye pazarlarken; Enver Paşa’nın Türk toplumundaki tartışmalı yeri “başarsaydı büyük adamdı” hatırasını kullandı, sağ milliyetçiler arasında yaygın bu çok yanlış kanıya abandı.

Enver Paşa ne yapmaya çalışmıştı ve neyi başaramamıştı?

Soruyu şöyle sormak gerekir aslında: Kimler tarafından ne için kullanıldı ve niçin başaramadı?

Birinci Dünya Savaşı’nda çatışan büyük devletleri, Orta Asya ve Asya’da ilgilendiren sosyolojik olgu Türklük değil Müslümanlıktı. Çünkü Rusya, Çin ve Hindistan’a egemen İngiltere’yi çevreleyen halkların hepsi Türk değil ama Müslümandı. Öte yandan Osmanlı Türkleri için de, Arap Yarımadası elden çıkarken İslamiyet’i Araplara bırakmamak, Türk tipi bir İslamiyet yaratmak öncelikti.

Dolayısıyla Enver Paşa dahil, söylemde pantürkistlerin tamamı, eylemde panislamisttiler!

ALMAN KUKLASI, İNGİLİZ MAŞASI, RUS SALATASI!

Almanlar, Enver Paşa ve şürekâsını, İngilizlerin hegemonyasındaki Hindistan’daki Müslümanları ayaklandırmak, böylece İngiltere’yi ısırmak için kullandılar. Turan peşinde Asya’ya giden beş Türkün ilk durak olarak Bombay’a gönderilmesi ve Hint Hilafet Komitesi’nden destek görmesi boşuna değildir… Çünkü Hint Hilafet Komitesi, Hindistan’dan ayrılarak Pakistan’ı kuracak Müslüman Hintlilerden başkası değildir!

Keza Turancıların Çarlık Rusyası’na karşı örgütlemeye çalıştıkları Afganların da Türk oldukları söylenemez.

Panislamist Enver Paşa ve maşaları öylesine pratiktir ki bir ara birbirine düşman Almanlar ve Ruslar tarafından ortaklaşa bile kullanılır hatta İngilizlerin de işine gelirler.

HİLAFET CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Türkiye, 21. yüzyıla laik Cumhuriyete bir “karşı devrim” projesiyle girdi. ABD’nin tamamen Enver Paşa’nın 1920-22 arası Orta Asya’da Ruslara karşı oluşturduğu hilafet cephesini örnek alan “yeşil kuşak” projesiyle paralel yürüyen bu karşı devrime aranan “kullanışlı ideolog”, 1990’dan öteye Fethullah Gülen nezdinde bulundu.

ABD’nin, 1970’li yıllardan sonra SSCB ve Çin’i “komünizme karşı su geçirmez” bir İslami kuşakla çevirmesinde Enver Paşa örneği o kadar belirgin ki başta Türkiye bu uydu ülkelerde Amerikan yandaşı yetiştirecek ve zaten İngilizce öğretilecek İslami ideolojiye de elbette Türk damgalı bir maşa gerekiyordu!

Devamı gelecek pazara.