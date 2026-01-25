Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mine G. Kırıkkanat
25.01.2026
Geçen hafta, kardeş yazarımız Barış Pehlivan’ın kaleminden İstanbul Erkek Lisesi’nde çevrilen dinci dümeni okudunuz. Olayla ben de ilgileniyor ve Barış’ın bıraktığı yerden sürdürüyorum:

24 Kasım 2025’te İstanbul Erkek Lisesi (İEL) 9. sınıf öğrencisi 7 erkek çocuğun bir grup 11. sınıf öğrencisi tarafından darp edildiği öne sürüldü. İddiaya göre darp edilen 7 öğrenci, WhatsApp’ta okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında cinsel taciz içerikli mesajlar yazmış. İçlerinden biri bu yazışmaları kız öğrencilere göndermiş. Kızlar mesajları 11. sınıftaki arkadaşlarına gösterince onlar da gidip mesajcı öğrencileri dövmüş.

Olay gerçekleşmemiş cinsel tacizden çıkıp kanıt olmadan varsayılan fiziksel saldırıya dönüşmüştü. Ancak söylem ve eylem suçu dünyanın tüm okullarında sık sık görülen türden ve İEL’in iç disiplin sorunuydu. Okul yönetimi tarafından iddiaların ağırlığına oranla verilecek cezalarla çözülürdü.

YİRMİ ÖĞRENCİ CEZALANDIRILDI 

Oysa ceza aşamasında okul yönetimi devreden çıktı, dosya ilçe milli eğitim müdürlüğüne verildi. Esrarını koruyan bir disiplin soruşturması sonunda darptan sorumlu tutulan 11. sınıf öğrencisi 2 çocuk örgün eğitim dışına çıkarıldı; 11 öğrenciye okul değiştirme, 7’sine okuldan süreli uzaklaştırma cezası verildi.

Ne gariptir ki okul değiştirme cezası alan bir kız öğrenci, olayın başlangıç noktasında taciz tehditlerine maruz kalandı. Disiplin soruşturmasında şikâyetçi, sonra şüpheli olmuştu.

Soruşturma başlar başlamaz okul müdürü açığa alındı ve yerine Hikmet Konar önce vekil, ardından müdür atandı.

PROJE OKULA PROJE MÜDÜR

Kimdi Hikmet Konar?

Proje okullar uygulamasının başladığı 2015’te müdürü olmayan İEL’e müdür vekili atanmış; Alman öğretmenlerin Noel kutlamasını yasaklamaya kalkmış, öğrencilere 23 Nisan’ın yerine Fethullah Gülen’in doğum gününü yerleştirmeyi amaçlayan uyduruk Kutlu Doğum Haftası’nı dayatmış bir mürit... İEL’in Haziran 2016’daki mezuniyet töreninde, gerek proje okullar uygulamasına gerekse Alman öğretmenlere Noel yasağı ve Kutlu Doğum Haftası zırvalığına karşı çıkan İEL öğrencileri, Hikmet Konar konuşurken topluca sırtlarını dönerek şahsı protesto etmişlerdi.

Hikmet Konar, 2018’de İEL’den ayrıldı. 2019’da TBMM başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Şentop zamanında TBMM’ye özel kalem müdürü yapıldı.

Kasım 2025’teki taciz ve darp olayından hemen sonra, TBMM’deki ballı börekli görevini bırakıp yeniden İEL müdürlüğüne atandı, iyi mi?

İEL’DEN İTÜ’YE ŞENTOPÇU DİZAYN 

Peki Mustafa Şentop’un İstanbul Erkek Lisesi’yle ne ilgisi vardı?

Şentop’un oğlu Selahaddin, 2011 ile 2016 yılları arasında İEL öğrencisiydi. Kendisi olmasa bile babası öyle başarılıydı ki Selahaddin Şentop’un liseden mezun olduktan sonra kazanamadığı İTÜ’nün bilgisayar mühendisliğindeki araştırma kadrosuna yerleşmesi için fakülte dekanının değiştirilmesi gerekmişti!

Ama Şentopların bir eli mutlaka İstanbul Erkek Lisesi’nde olmalıydı. 2014 yılında, lisenin 1922’den beri var olan resmi (ve laik) mezunlar derneği İELDER’e karşı mümin mezunlar derneği İELİM kuruldu ve başkanı kim oldu dersiniz? Tabii ki Selahaddin Şentop!

İTİNAYLA İTİBAR SUİKASTI 

Şentop’un İELİM derneği 2025’te okuldaki taciz ve darp yangınına benzine bulanmış iki bildiriyle koşturdu. Mümin itfaiyecilere bir de kibritçi gerekiyordu.

Rastlantıya bakın ki eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan’ın bir çocuğu da tam olaylar sırasında İEL 9. sınıf öğrencisiydi.

İç disiplinle çözülebilecek bir olay örgüsü, itinayla yandaşların yüzdüğü havuz medyaya korsan mezunlar derneği İELİM’in köpürttüğü biçimde servis edildi. Yemek programlarında bile tartışıldı.

İstanbul Erkek Lisesi, yandaş medya ve troller tarafından linç edildi. Örneğin Serbestiyet adlı dijital gazete yazarı ve psikiyatrist Mehmet Zahit Şerefoğlu, İEL’deki olayı “gerçek” bir psikiyatri uzmanının asla kullanmayacağı magazin dili ve abartılı suçlamalarla köpürtendi.

LAİK VE ATATÜRKÇÜ DİYE...

Kimdi Mehmet Zahit Şerefoğlu?

İEL mezunu olup okula sık sık gelerek iletişim kurduğu öğrencileri İlim Yayma Cemiyeti’ne yönlendirmeye çalışan bir mürit!

Değerli okurlarım, yazdıklarımı okuduktan sonra kesinlikle anlamışsınızdır: Türkiye’nin en iyi okullarından olup Türkçenin yanı sıra Almanca eğitim veren İstanbul Erkek Lisesi, uzun yıllardır siyasal İslamcıların hedefinde. En fazla 20 öğrencinin sorumlu tutulacağı bir zorbalık ve şiddet olayı koçbaşı yapılarak dünya çapında başarılı on binlerce öğrenci yetiştiren İEL’in laik ve Atatürkçü ruhuna saldırılıyor.

Bilin istedim.

