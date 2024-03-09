Mine G. Kırıkkanat
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Yapay zekâ, başa bela

09 Mart 2024 Cumartesi

Makronezya müstebiti Valdemir Potin, biatı ve itaatı örnek müttefiki Muktedir Makropiç’e bir robot armağan etmişti. Tutar Silker adı verilen robotun yapay zekâsı, yalanı saptayıp yalancıyı cezalandırmaya programlıydı.

Sorgularda yorulan işkence memurlarına yardımcı olmak amacıyla üretilmişti. Mikronezya Merkez Karakolu’nda çok işe yarayacaktı.

Armağan robot Ulu Çoban Makropiç’in pek hoşuna gitti. Tutar Silker’i karakola atmadan önce birkaç gün bizzat kullanmaya karar verdi.

Betonit Saray’da hemen bir Ekonomik Çobanlık Zirvesi yapılmasına hükmetti. Merkez Pastanesi tamtakır demek bizzat Muktedir Makropiç tarafından yasaklandığı için zirveye katılanlar sorunu Merkez TT diye adlandırmak; Mikronezya para birimi Mikropiye’nin hızla değer kaybını da özgürlüğü çağrıştıran “serbest düşüş” olarak anmakla yükümlüydüler.

Beklenen gün geldi, az sayıda yozdaş yandaşın katıldığı zirveye Ulu Çoban da yanında robot Tutar Silker’le giriş yaptı.

Tabiidir ki önce Merkez Pastanesi yeni müdürü İhtiram Beşbasar’ı sorguladı: “Merkez niye TT?”

İhtiram Beşbasar, “Ulu Çobanım, emeklilere pudra şekeri yetiştiremiyoruz...” diyordu ki robot Tutar Silker yanında bitip adamın suratına okkalı bir tokat patlattı.

Makropiç, ikinci soruyu istihbarat sözcüsü Efraim Gordo’ya yöneltti: “Mikropiye’nin serbest düşüşünü önleyecek kakao yardımı nerede? Hani gönderecekti senin Amerika?”

Efraim Gordo tam “Gemi yolda Ulu Çoban’ım bugün yarın...” diyordu ki o da Tutar Silker’in tokadıyla koltuktan uçtu.

Muktedir Makropiç, robotun yozdaşlarına attığı dayaktan hoşnuttu. “Ulan aranızdaki tek diplomalı ekonomist benim, sözümü dinleseniz yeter...” diye gürledi ve Tutar Silker’den yediği iki tokatla yere düştü. Robotun akıbeti bilinmiyor.


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