CHP seçimin ertelenmesini istiyor!

10 Şubat 2024 Cumartesi

Seçime sayılı günler kalmışken yarışı kazanmak için hamle üstüne hamle yapılıyor. Ortalık kulis haberlerinden geçilmiyor. Özellikle TV ekranlarında kulis aktaran gazeteciler şu aralar pek makbul. Kanal kanal dolaşıp, olmadı Skype bağlantısıyla aldıkları kulis bilgilerini ballandıra ballandıra anlatıyorlar.

İtiraf edeyim ki bu konuda meslektaşlarımın hayli gerisinde kaldım. Bu bende ciddi bir travma da yaratmadı değil. İşi gücü bırakıp kulis bilgisi almak ve meslektaşlarımı atlatmak, hatta hasetten çatlatmak amacıyla telefonumda ne kadar siyasi varsa aradım. Tabii en çok da hiçbir sırrın gizli kalmadığı CHP kanadını yokladım.

Öyle bir kulis bilgisi aldım ki adeta bomba. Aldığım duyumlara göre CHP yerel seçimlerin birkaç ay ertelenmesi için Meclis’te diğer partilerle görüşmelere başlamış. Temsilcisi aracılığıyla YSK’ye de bu konuda başvuru yapmak üzere nabız yoklaması yaptırmış.

CHP yönetimi seçimlerin ertelenmesine yönelik talebini “Kurultayımızı yeni yaptık ve partimizde bir değişim oldu. Daha hangi odada kimin oturacağı meselesini bile çözemedik. Adayların belirlenmesi konusunda takvim sıkıştı. O nedenle adaylarımızı belirleyemedik” gerekçesine dayandırdı.

KUPON BELEDİYELER SEÇİMDEN SONRA

TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden ve YSK’den bu konuda anlayış bekleyen CHP’nin erteleme dışında ikinci bir talebinin olduğu da öğrenildi. CHP’nin kalesi olarak görülen kupon belediyelerde adayın seçimden sonra belirlenmesi yönünde ikinci bir talebi daha olmuş. CHP’liler, “Bu belediyeleri yine bizim kazanmamız kuvvetle muhtemel. Ceketimizi assak yine kazanıyoruz. Dolayısıyla adayımızın kim olacağı seçmeni çok da ilgilendirmiyor. Diğer partiler de zaten bu il ve ilçelerde bir iddiası olmadığına göre adayımızı geniş zaman dilimi içerisinde belirleme konusunda bize yardımcı olacağını umuyoruz” demişler.

CHP, seçiminin ertelenmesi konusunda AKP’yi ikna etmek için de şu argümanı kullanmış:

“Seçimin ertelenmesi size de fırsatlar sunuyor. Mesela; her ekrana çıktığında yaptığı gaflar yüzünden mide krampları geçirmenize neden olan Murat Kurum’u değiştirebilirsiniz bu sayede. Talepleriyle Reis’i sinir krizlerine sokan YRP lideri Erbakan’la müzakerede zaman kazanmak da cabası.”

ANKET FİRMALARI ERTELEMEYE KARŞI

Meclis’in ve YSK’nin CHP’nin, bu talebine ne cevap vereceği bilinmiyor ama bildiğimiz bir şey var ki o da CHP ile çalışan anket firmalarının seçimin ertelenmesine tepkili olduğu. CHP’ye aday adayları anketleri yapma konusunda anlaşan firmaların seçimin ertelenmesine yönelik tepkileri için “ne alaka” diyebilirsiniz.

Biz de sizin gibi düşünüp CHP’nin çalıştığı birkaç anket firmasının yöneticilerini aradık. Adlarının gizli kalması koşuluyla tepkilerinin nedenini şöyle anlattılar:

“Bir seçim bölgesinde ‘Şu isim önde çıksın’ dendiği için oranları ona göre dağıtıp götürdüğümüzde ‘O isimden vazgeçtik, şu ismi yukarı çek’ deniyor. Bu kez oranları yeniden hesaplayıp yüze tamamlıyoruz. O isim açıklanıyor. Kamuoyundan ve partiden tepki gelince sil baştan. Bu kez başka bir ismi listeye al ve onu çıkar, onu çıkar bunu al’ denmesinden bıktık. Bir de seçim ertelenirse yandık valla.”

Anket firmaları gerekirse iş bırakma dahil çeşitli protesto yöntemlerini kendi aralarında tartışıyorlar.

En ilginç protestoyu da İzmir bölgesinde anket yapan bir firmanın yöneticisi dile getirdi. İzmir bölgesi anketlerini aldığına bin pişman olan anket şirketi yöneticisi, “Kafamı kızdırmasınlar ‘Her ankette pavyon gülü Dilber çıktı’ diye bir sıralama yaparım ha” diyerek tepkisini dile getirdi.

Siz benim bu kulis bilgilerime inanmadınız galiba.

Evet, işkembe-i kübradan salladım. Sanki diğerlerinin kulis diye verdiği bilgiler çok mu doğru çıkıyor? Ama itiraf edin ki eğer seçim erteleme imkânı olsaydı hâlâ adaylarını belirleyemeyen CHP’nin bu adımı atacağına siz de kalıbınızı basardınız değil mi?