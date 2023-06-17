17 Haziran 2023 Cumartesi

Değişim istiyoruz?

- Nasıl bir değişim istiyorsunuz?

Tepeden tırnağa değişim.

- Parti politikaları konusunda mı değişim istiyorsunuz?

Onun da üzerinde bir değişim.

- Yani?

Genel Başkan bu değişime öncülük etsin.

- Hangi değişime

Bilumum...

-Kurultay tarihi açıklandı. Orada bir değişim olmaz mı?

Bakın bu değişim talebini kurultayla sınırlamamak gerekir. Topyekûn bir değişimden söz ediyoruz.

- Program konusunda bir değişim talebiniz yok mu?

Değişik zamanlarda değişik açıklamalarımız olabilir.

- İklim değişikliği konusunda ne düşünüyorsunuz mesela?

Değişmeli tabii. Her şey değişiyor. İklim neden değişmesin. Değişim deyince biz her türlü değişimi kastediyoruz zaten.

- Kadro konusunda bir hazırlığınız var mı?

Değişik alanlarda uzman olan değişik isimler var birlikte yol yürüdüğümüz.

- Kurultayda aday mısınız?

Bu konuda değişik fikirlerimiz var ama önce genel başkan yolu açmalı.

- Kurultay kararı alındı. Yol açık değil mi?

Bu konuda değişik yollar söz konusu. Genel başkan değişim için görevi kurultay olmaksızın bırakıp değişim isteyen birini işaret etmeli.

- Beyefendi o dediğiniz tarikatlarda olur. Burası siyasi parti, kimin genel başkan kimin yönetici olduğuna üyeler ve delegeler karar vermiyor mu?

İşte orada değişik koşullar devreye giriyor.

- Ne gibi koşullar?

Önce il ve ilçe yönetimleri değişmeli ki delegeler de değişebilsin. Yoksa değişim mümkün olmayabilir.

- Önseçimin zorunlu olması konusunda bir tüzük değişimi isteyecek misiniz?

O tür bir değişim için değişik fikirler var. Bu da zaman alır. Değişim hemen şimdi olmalı.

- Olağanüstü kurultay için imza toplayın o zaman.

Mevcut delegeler değişmeden bu değişim zinhar olmaz.

- Genel başkan değişince ne değişecek?

Genel başkanın ve benim ikametgâhım değişecek. Artı; onun çalışma ekibiyle benim arkadaşlarım yer değiştirecek. Az buz bir değişim değil bu.

- Daha önce vefalı davranacağınızı söylemiştiniz.

Ben değiştim.

- Seçimden önce seçimi partinizin ve adayınızın kazanacağını iddia etmiştiniz.

Seçmen kararını son anda değiştirdi.

- İlk seçimden öncesi kampanyanızla ikinci seçim öncesindeki kampanyalarınız çok farklılaşmadı mı?

Çünkü kampanya ekibimiz değişti.

- Önceki argümanlarınız yanlış mıydı?

Partnerimiz de değişti.

- Seçim çalışmalarında neyi eksik yaptınız da sonuç böyle çıktı?

Toplumdaki değişimi yakalayamadık.

- Seçimde hile yapıldığı söyleniyor, doğru mu bu?

Doğru tabii. Önce seçmen listelerini, ardından da ıslak imzalı tutanaklardaki oy toplamını değiştirdiler.

- Sizin sandık görevlileriniz uyuyor muydu?

İkinci seçimde çoğunu değiştirdik.

- Önümüzde bir yerel seçim var. Bu konuda önerileriniz var mı?

Mevcut belediye başkanlarının değişimi şart.

- Bu başkanlarının değişimini daha önce genel başkan ve MYK yapmıştı. Başkan adaylarının değişimi için önseçim olmasını mı istiyorsunuz?

Yok, öyle olursa değişik değişik isimler sandıktan çıkar. Bu değişimi değişim isteyen biri gerçekleştirmeli ki gerçek manada değişim olsun.

- Beyefendi değişim konusundaki açıklamalarla milletin kafası hayli hayli değişti. Sizin kafa ne âlemde?

Zaten değişim dediğin önce kafada başlar.