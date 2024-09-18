18 Eylül 2024 Çarşamba

Aslında haklı! Bu gidişin nereye olduğunu görmemek için ahmak olmak lazım!

Nedir ahmak sözcüğünün anlamı?

Aklını gerektiği biçimde kullanma yeteneği olmayan, zekâsı pek gelişmemiş, aptal, bön, budala kimse!

Sözlük böyle diyor!

Hayat da böyle diyor... Çıkmış, “Ahmağa anlatır gibi anlatayım. Biz anayasanın sadece dördüncü maddesinin değişmesini istiyoruz. İlk üç maddenin değil!”

Eee ahmak olan şöyle düşünür:

“Bak adam ne güzel anlattı. Anayasanın devletin niteliğini, başkentinin Ankara, resmi dilinin Türkçe olduğunu, İstiklal Marşı’nı, bayrağın şeklini, devletin bütünlüğünü ifade eden ilk üç maddeye dokunmuyor. Sadece bunların değiştirilemeyeceğini ifade eden dördüncü madde kaldırılsın diyor.”

İlk üç maddeyi koruyan dördüncü madde kalktıktan sonra sıranın ilk üçe geleceğini anlamamak için ahmak olmak lazım!

***

Ahmaklık önemli. Ahmaklık olmasa ülke yönetilemez. Ona “Ahmağa anlatır gibi anlatıyorum” dedirtenin, içinde bulunduğu ittifak olduğunu görmemek için de ahmak olmak lazım.

Eğer sadece kendi görüşü ise demek ki ittifakta çatlak var.

Eğer sadece kendi görüşü değil de tartışmayı onun başlatması isteniyorsa halkı ahmak yerine koyuyorlar demektir.

Bu tartışmanın sürmesi için de çok ahmak gerekli.

Mevcut anayasaya uymayanların yeni bir anayasa istemesinin son derece demokratik bir ülke özlemi olduğunu düşünmek de hayli ahmak olmayı gerektirir.

Uygulamak için değil, kullanmak için anayasa yapmanın kılıfına “Sivil anayasa istiyoruz”u geçirip bunu da kabul ettirmek için pek çok ahmağa ihtiyaç var!

“Şimdi emekli oldunuz, oldunuz... 2025’te emekli olursanız daha az maaş alacaksınız” deyip ölüm-sıtma dengesini tutturmak için de ahmağa ihtiyaç var!

Ödeme garantili yatırımlara tıkır tıkır para aktarıp iş emekliye gelince, “EYT’liler yüzünden bütçede para kalmadı” demek ve bunun ciddiye alınmasını sağlamak da hayli ahmak gerektirir.

Çiftçinin ürününe maliyetin altında para verip “Üretmezsen toprağını başkasına kiralarız” dediklerinde, bunun ülkeyi çok uluslu şirketlere (ÇUŞ) peşkeş çekmek anlamına geldiğini görmemek için de çok ahmağa ihtiyaç var.

Eğitimin evrensel ölçüleri dikkate alındığında giderek seviye kaybettiğimiz ortadayken hiç soru çözmeden üniversite kazanmanın büyük başarı olduğunu kabul ettirmek de ahmak seviyesinin yüksek olmasını gerektirir.

***

Ahmaklık şart!

Sürekli yeni bir anayasa istiyorum diyene, “Sen bu ülkeye hangi hizmeti yapmak istiyorsun da anayasanın hangi maddesi buna engel” diye sormamak için de hayli eğitilmiş, nitelikli ahmaklara gereksinim var!

Tek hedefin yeniden cumhurbaşkanı seçilmek olduğunu, bunu sağlamak için her türlü kılıfı üretileceğini görmemek için de hayli ileri görüşlü ahmaklara ihtiyaç var.

Ahlak mı?

Boş ver canım, o zor iş. Ahmak daha iyi...

Adalet mi?

O uzun sürer. Tarifi, uygulaması zor iş. Yeterince ahmak, her yeni yasanın adalet reformu olarak algılanmasına yeter!

Kalkınma mı?

Eee yapıyoruz ya... Herkes kalkınırsa, bu kalkışma olur. Bir kısım çok kalkınacak, ötekiler ona tutunacak. Bunun yönetimde istikrar olduğunu kabul ettirmek çok ahmak ister!

Koronun son deliği çok doğru söyledi.

Bütünü görmemek için ahmak olmak gerekli!

Bu milleti ahmak yerine koymak da hayli usta bir ahmaklık ister!