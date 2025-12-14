Cumhuriyet Gazetesi Logo
Futbolda eşitsizlik sürdürülebilir mi?
Tuğrul Akşar
Son Köşe Yazıları

Futbolda eşitsizlik sürdürülebilir mi?

14.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

UEFA’nın kontrolünde Avrupa futbolu ekonomiden finansa, sportif performanstan yönetsel başarıya, marka değerinden kulüp değerine varana kadar futbolun tüm rekabet alanlarında eşitsiz bir gelişim içinde. Avrupa’nın elit kulüpleri olan merkez lig kulüpleri sadece sahada değil masada da kazanıyor. Bunu anlamak için UEFA’nın organizasyonlarında kimin kazandığına bir göz atmak yeter de artar bile. Avrupa futbol ekonomisinde temel olarak; gelirservet dağılımında, kaynak kullanımında, ekonomik, sportif, finansal durumda haksız ve dengesiz bir rekabet söz konusu. Bu dengesizlik merkez liglere refah sağlarken çevre ve yarı çevre liglere yoksulluk getiriyor. Bu tesadüf değil. Aksine bilinçli bir tercihin ve bir sistemin sonucu. Bir yanda zenginler kulübü diğer tarafta hayatta kalma mücadelesi verenler. Bu ülkeler rekabette geride kalmamak için de harcamaya ve daha fazla gider yapmaya mahkûm kılınmış adeta. Bunu da ancak borçlanarak yapabiliyorlar. Borçlanma onları uçuruma götüren bir araç.

Eşitsizlik ekonomisi, kendi dinamikleri içinde zenginlerin servetlerinin artmasına neden oldu. Zengin liglerdeki servet artışı da yine bu dönemde büyüyen ekonomik ölçek ekonomisinin bir sonucu olarak yoksulların da gelirlerinin artışına olanak sağladı. Daha az artış göstererek (damlayarak) büyüyen liglerde yoksulluk zenginliğe dönüşmedi ama gelir seviyesi de damlama ekonomisinin çalışmasıyla göreceli de olsa büyümeye yöneldi. Bu gelişime “damlama ekonomisi” adı veriliyor.

UEFA’ya tabi 55 ülkede 740 profesyonel kulüp Avrupa futbolunda parasal gelirin yaratılmasına katkıda bulunuyor. Bu kulüplerin yarattığı gelir 2024-25 sezonu itibarıyla 39.3 milyar Avro. Gelirlerin 25.6 milyar Avro’su 5 büyük ligin (merkez liglerin) kulüplerine giderken, diğer 642 kulüp de kalan 13.7 milyar Avro’nun 8 milyar Avro’sunu; yani toplam futbol gelirlerinin yüzde 20.35’ini kendi aralarında bölüşüyor. Merkez liglerde kulüp başına ortalama 261.2 milyon Avro gelir düşerken, çevre liglerde kulüp başına ortalama gelir 12.5 milyon Avro. Merkez liglere ait 98 kulüp Avrupa futbol gelirlerinin yüzde 60’ını alıyor. Yani yaratılan pastanın yüzde 60’ını, kulüplerin yüzde 13’ü arasında paylaşıyor. Merkez lig kulüplerinin geliri, çevre lig kulüp gelirlerinin 21 katına ulaşmış. Bu, sürdürülebilirliğin baş düşmanı.

Son çeyrek yüzyılda Avrupa ve dünya futbolunda artan eşitsizlikle sürdürülemez rekabet sorunu bugün finansal futbolun çözemediği bir problem. Avrupa futbolunda dengesizliğin ana kaynağı, ligler arasındaki adil olmayan gelir dağılımı. Peki bu durum sürdürülebilir mi? UEFA ve FIFA işbirliği futbolun kaderini belirliyor. Bu kurumların yönetim organları, finansallaşmayı ve merkez liglerin hegemonyasını pekiştiren neoliberal politikaları öncelikleyen bir strateji uyguluyor. Çünkü bu kurumlar artık sportif organizasyon olmaktan uzaklaşıp birer ekonomik, finansal örgüte dönüşmüş durumda.

Oysa çözüm çok basit. Futbolun iyiliğini düşünürseniz UEFA’nın kâr maksimizasyonunun peşinden değil, Avrupa futbol kaynaklarının optimizasyonunun peşinden koşması gerekiyor. Futbolun ayakta kalması için rekabetin yok edilmemesini aksine desteklenmesini UEFA anlamalı. UEFA bankalarda milyarlarca Avro nakit rezerve sahip bir örgüt. Şüphesiz bugünkü finansal futbol ikliminin kurucusu UEFA’dan iyilik ve adil politika beklemek sadece safdillik olur. UEFA’yı bu değişikliklere zorlayacak, elinde oyunun yönünü ve geleceğini değiştirebilecek potansiyel ile güce sahip çevre ülkeler olacaktır. Çevre ülkeler, merkez liglere ve UEFA’ya karşı ortak bir güç birliği yaratıp potansiyellerini harekete geçirirse, futbol gerçekten adil bir oyuna dönüşecek. Merkez liglerin kaybedeceği çok şey var ama çevre ülkelerin kaybedecekleri bir şey yok. Aksine periferinin, kazanacaklarıyla bugüne kadar ulaşamadıkları finansal ve sportif refaha ulaşma şansları var.

İlgili Konular: #uefa #futbol #neoliberal #Eşitsizlik

Yazarın Son Yazıları

Futbolda eşitsizlik sürdürülebilir mi?

UEFA’nın kontrolünde Avrupa futbolu ekonomiden finansa, sportif performanstan yönetsel başarıya, marka değerinden kulüp değerine varana kadar futbolun tüm rekabet alanlarında eşitsiz bir gelişim içinde.

Devamını Oku
14.12.2025
Bahis soruşturmasında eksikler!

Öncelikle sorunun yapısal karakterli olduğunu kabul ederek çözüme odaklanmamız gerekiyor. Bu kapsamda temel operasyon alanlarında aşağıdaki teknik konularda hızla yol alınmalıdır.

Devamını Oku
17.11.2025
Mevzu ‘bahis’ mi?

TFF’nin başlattığı yasa dışı bahis operasyonu, Türk futbol tarihinin en kapsamlı etik ve disiplin soruşturmalarından biri olarak gündemdeki yerini aldı.

Devamını Oku
14.11.2025
Sermaye artırımı ve oyunun ruhu (2)

Dört büyük kulübün bedelli sermaye artışlarıyla ilgili durumlarına ilk yazımda giriş yaptım. Diğer detaylara değineyim...

Devamını Oku
13.10.2025
Sermaye artırımı ve oyunun ruhu!

Kulüplerin akıl almaz borçlarla başa çıkmak için son yıllarda sıkça başvurdukları; belki de perde arkasında kalan kritik bir finansman yöntemini, bedelli sermaye artırımını ele alacağım.

Devamını Oku
11.10.2025
‘Haksız’ lig!

Süper Lig, gelirlerini bu sezon da artırma başarısı gösterebildi.

Devamını Oku
17.09.2025
Futbolun sıkıntısı

Kulüplerin sıkıntılı yönlerine, Türk futbolunu bu sezon zorlayacak konulara değinelim.

Devamını Oku
12.09.2025
Bunun adı çılgınlık!

Son 5 yılda; G.Saray’ın toplam transfer açığı 198 milyon Avro, F.Bahçe’nin 125 milyon Avro. İki kulübün son 5 yılda bilançolarında verdiği açık; Süper Lig’in transferde verdiği toplam 380 milyon Avro açığın yüzde 50’si! İnanılmaz bir olay!

Devamını Oku
03.09.2025
Transfer mutlu ediyor ama!

Transfer bilançosu açısından değerlendirildiğinde külliyen zarar eden bir tabloyla karşı karşıyayız. Olaya sadece bonservis bedeli olarak bakmayın. Kulüplerimizin çok önemli tutarda yıllık bordro yükümlülükleri bulunuyor. Transferde başarıyı değerlendirebilecek en önemli kriterler sportif ve mali performanstır. Her ikisi açısından da zarardayız.

Devamını Oku
11.08.2025
Borçlar çalım attı

Süper Lig’de yeni sezon başladı. Transfer dönemi sürüyor.

Devamını Oku
10.08.2025
Sihirbazlık!

Transfer için harcanan rakamlar dudak uçuklatıyor. Örneğin, Galatasaray, Osimhen için 75 milyon Avro ödeyecek. Peki kulüplerin bu transferlere verebilecekleri parası var mı?

Devamını Oku
04.08.2025
‘Cennet’ gibi lig!

Süper Lig’de transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor.

Devamını Oku
03.08.2025
Banka kredilerini kapatmak yeter mi?

Galatasaray çok önemli tutarda faiz gideri ödediği mali yükten kurtulmak için banka kredilerini kapatma çabalarında başarıya ulaştı.

Devamını Oku
26.07.2025
Ayak oyunları!

Kör güvenin ne olduğunu dünkü yazımda aktarmıştım...

Devamını Oku
20.07.2025
Çoklu kulüp sahipliği

Avrupa futbolu, rekabeti olumsuz etkileyen ve oyunun ruhunu örseleyen bir oluşumla “Çoklu Kulüp Sahipliği” sorunuyla karşı karşıya.

Devamını Oku
19.07.2025
Haksız rekabet

TFF’nin Takım Harcama Limiti (THL) uygulaması kulüpleri mali disiplini sağlamaktan çok, daha fazla finansal disiplinsizliğe sevk etmiştir.

Devamını Oku
14.07.2025
Olmayan para!

Sorulması gereken soruyu sorayım: Takım Harcama Limiti (THL) uygulaması Süper Lig’de mali disiplini sağladı mı?..

Devamını Oku
13.07.2025
Yarar mı zarar mı?

TFF’nin Süper Lig kulüpleri için belirlediği Takım Harcama Limiti (THL) ile ilgili çarpıcı detayları ortaya koymaya devam ediyorum.

Devamını Oku
12.07.2025
Harcama limitleri

TFF Süper Lig 2025-26 sezonu için kulüplerin harcama limitlerini belirledi.

Devamını Oku
11.07.2025
FIFA-UEFA-para oyunu sakatlıyor!

UEFA, oyuncu yüküyle ilgili çığır açabileceğini iddia ettiği ortak bir çalışmayı başlattığını duyurdu.

Devamını Oku
05.07.2025
Wrexham: Bir peri masalı

Bir zamanlar amatör ligdeyken 3 yıl üst üste terfi ederek bir üst lige tırmanan ve 4. sezonunda Premier Lig’in altı Championship’e yükselen; 2.5 milyon Dolarlık değerinden yarım milyar Dolarlık kulüp değerine ulaşan Wrexham’da yaşananlar hayatın olağan akışına uymuyor!

Devamını Oku
27.06.2025
Finansal örgüte dönüşen FIFA!

FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nın olası sosyo-ekonomik etkileri ve bunun kime ne yarar sağladığını inceleyelim.

Devamını Oku
18.06.2025
Havuz geliri (2)

Süper Lig’de kulüplerin aldığı havuz geliriyle ilgili yazımın ikinci bölümünde farklı detayların altını çizeceğim...

Devamını Oku
13.06.2025
Havuz geliri (1)

Galatasaray’ın şampiyonluğuyla tamamlanan Süper Lig’in 2024-25 sezonunda 19 kulübe toplam 3.7 milyar TL havuz geliri dağıtıldı.

Devamını Oku
12.06.2025
Ferguson bizde çalışsa kovulurdu!

Alex Ferguson, futbol tarihinin en başarılı kupa toplayıcılarından birisi.

Devamını Oku
23.05.2025
Futbolda çözüm toplumsal Fair-Play

Ekonomik, yönetsel, hukuksal, örgütsel ve sportif sorunlar Türk futbolunun ayağındaki en büyük pranga.

Devamını Oku
17.05.2025
Formula 1 zekâsı futbola ne yapar? (2)

Formula 1 zekâsı futbola ne yapar? (2)

Devamını Oku
10.05.2025
Formula 1 zekâsı futbola ne yapar? (1)

Formula 1 zekâsı futbola ne yapar? (1)

Devamını Oku
09.05.2025
Sermaye artırımı (2)

Sermaye artırımı (2)

Devamını Oku
03.05.2025
Sermaye artırımı (1)

Sermaye artırımı (1)

Devamını Oku
30.04.2025
Pahalı rekabet!

Pahalı rekabet!

Devamını Oku
09.04.2025
United’ın ekonomisi!

United’ın ekonomisi!

Devamını Oku
05.03.2025
Örnek kulüpten sıradan kulübe

Örnek kulüpten sıradan kulübe

Devamını Oku
28.02.2025
Transfer raporu

Transfer raporu

Devamını Oku
22.02.2025
Transfere para çok!

Transfere para çok!

Devamını Oku
13.02.2025
Kulüp kurumsal yönetimi nedir?

Kulüp kurumsal yönetimi nedir?

Devamını Oku
02.02.2025
Başarı için kulüp iç denetimi şart

Başarı için kulüp iç denetimi şart

Devamını Oku
29.01.2025
Olmayan parayı harcama limiti (2)

Olmayan parayı harcama limiti (2)

Devamını Oku
21.01.2025
Olmayan parayı harcama limiti (1)

Olmayan parayı harcama limiti (1)

Devamını Oku
17.01.2025
Çok maç çok para fazla sakatlık!

Çok maç çok para fazla sakatlık!

Devamını Oku
11.12.2024