Feleğin Sisi-llesi!

24 Kasım 2022 Perşembe

Her şey tamam da Mısır politikasıyla ilgili “ciddi” bir yazı yazmak gerçekten zor!

Yıllarca her türlü saldırının simgesiydi Sisi!

İstanbul seçimlerinde AKP’nin karşısına güçlü bir aday mı çıktı?

AKP’ninki yerli ve milli öteki Sisi!

Memlekette tam demokrasinin tarifi mi lazım?

Onlarınki özgürlükçü tam demokrasi, karşısındakiler darbeci Sisi!

Türkiye’de mısır üretimine önem verilmeli desek, yanıtı yapıştırıyorlardı:

- Siz darbe tohumları mı ekmek istiyorsunuz?

Arkadaşlar en çok tapu dairesini seviyor. İşiniz düşse, “Tapu tahsisi yaptıracaktım” deseniz, tepeleri atardı:

- Darbe için yer tahsisi mi?

***

Bu günler geçti…

Artık darbeci Sisi yok... Çorbacı Sisi var. Kepçe kepçe dostluk!

Artık katil Sisi yok... Katıl Sisi var. Katıl Sisi katıl, bize katıl. Dostluğun, kardeşliğin âlâsı bizde...

Artık zalim Sisi yok... Âlim Sisi var... Mısır medeniyetinden birkaç damla da bize akıt Sisi...

Artık rabia yok... Tabii ya var... Tabii ya, her şey sana tabi Sisi...

Artık Batı’nın uşağı Sisi yok... Beraberliğin kuşağı Sisi var...

Artık firavun Sisi yok... Bizimle avun Sisi var...

Artık kâfirlerin güllesi Sisi yok. Kahire’nin gülü Sisi var...

Artık cellat Sisi yok... Canım Sisi var...

Artık can sıkan Sisi yok... El sıkan Sisi var...

Artık ne timsah ne küstah... Essah Sisi var...

Her iki tutumu da yerli ve milli ilan edip, siyaset ustası olarak kalmak, gerçekten ustalık ister!

Türkiye olarak Katar’daki dünya futbol şampiyonasına katılamadık ama siyaset oyunlarında üstümüze yok.

Sisi ile o muhteşem el sıkma çalımını ne Messi atabilirdi ne Ronaldo! Penaltı, frikik neymiş, buna tribünden gol atma derler!

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Kara mizah bu kadar yeter, sadede gelelim...

Akdeniz koşumuz Mısır, Kıbrıs’tan 400 mil uzaklıkta. Türkiye ve Mısır Doğu Akdeniz’in iki büyük ülkesi olarak tarihleriyle de ortak. Bilinen ilk savaş sonrası barış antlaşması Kadeş, bugünkü Suriye topraklarında, MÖ 13. yüzyılda Mısır Firavunu II. Ramses’le Hitit Kralı III. Hattuşili arasında imzalandı. Anlaşmanın aslı İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde.

Binlerce yıldır devam eden bağlar, savaşlar, barışlar var.

Bugün Mısır, bölgede eşik rolü olan bir ülke. ABD’nin Arap dünyasında görev yapacak diplomatları önce altı ay kadar Kahire’ye gelip Arap kültürünü tanıyor.

Türkiye ile ilişkiler Mısır doğumlu Müslüman Kardeşler (MK) hareketinden etkilendi. Bu konudaki Erbakan-Mübarek diyaloğu iyi bilinir!

Erdoğan ise Türkiye-Mısır ilişkilerini AKP-MK ilişkilerine çevirdi. 2013’te MK adayı olarak cumhurbaşkanı seçilen Mursi, 2012’de Sisi tarafından devrilince, AKP darbeyi bir başka ülkenin iç işi olarak değil, kendine hakaret olarak algıladı! Devamını yazının başında kara mizahla aktarmıştık.

Türkçede bir deyim vardır; Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak!

Dimyat, Mısır’da Nil’in Akdeniz’e döküldüğü deltada kurulu çok bereketli bir şehirdir. Sırt çantasıyla gezip o bereketi görmüştüm.

Bu deyimi nasıl iliklerimize kadar yaşadığımızı başka yazıya bırakalım.

Dış politika langur lungur...

Ne pirinç kaldı ne bulgur!