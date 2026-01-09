Cumhuriyet Gazetesi Logo
Evlatlığıma ölüm aylığı bağlanır mı?
Nergis Şimşek
Son Köşe Yazıları

Evlatlığıma ölüm aylığı bağlanır mı?

09.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Soru: SSK emeklisiyim. Evlat edindiğim çocuğuma benden ölüm aylığı bağlanır mı? Behzat Ü.

5510 sayılı kanunun 34. maddesinde; ölüm aylığı bağlanmasında evlilik bağı içinde doğan çocuklar ile sigortalı ve eşi tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukların da hak sahibi sayıldığı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “evlatlık” başlıklı 500’üncü maddesi; “Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olmazlar”, hükmünü amirdir.

Medeni Kanun’daki düzenlemeler dikkate alındığında, ana ve babaya ait olan hak ve yükümlülükler evlat edinenlere geçmekte, evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olmaktadır. Bununla birlikte evlatlığın miras ve başka haklarının zedelenmemesi ve öz anne ve babası, yani kendi ailesi ile bağlarının kopmaması için evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulmakta, evlatlık ve altsoyları evlat edinenin mirasçısı olabildiği gibi evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam etmektedir.

Her ne kadar evlatlık, evlat edinene mirasçı olmakta ise de evlat edinenler, evlatlığa mirasçı olamamaktadır. Bu düzenlemeler ile evlatlığın maddi menfaatlerinin korunması, evlatlık işlemi ile evlat edinenlerin evlatlık üzerinden maddi menfaat sağlamalarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Bu durumda, vefatınız halinde evlat edindiğiniz çocuğa sizden ölüm aylığı bağlanacak ancak evlat edinilen çocuğun vefatı durumunda siz ondan dolayı hak sahibi olamayacaksınız.

MALUL ÇOCUKLARIN EVLENMELERİ HALİNDE ÖLÜM AYLIĞI KESİLİR Mİ?

Soru: Bağ-Kur’dan ölen babamdan dolayı malul çocuk olarak yetim aylığı alıyorum. 2026/ Şubat ayında evleneceğim. Aylığım kesilir mi? Sultan K.

2008/Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 34. maddesi gereğince malul çocuklara;

- Çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmesi

- Çalışmaması ve kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almaması, koşullarıyla ölüm gelir/ aylığı bağlanmaktadır.

Bu durumda gerek kız gerekse erkek malul çocukların aylıkları evlenmeleri halinde kesilmez iken malul olmayan kız çocuklarının evlenmeleri halinde ölüm/gelir aylıkları kesilmektedir.

6 AY EVLİ KALDIM, ÖLÜM AYLIĞI YENİDEN BAĞLANIR MI? 

Soru: SSK’li çalışırken ölen annemden dolayı yetim aylığı alırken 2025 /Mart ayında evlendim ve çeyiz parası aldım. Benden başka aylık alan kimse bulunmamaktadır. Evlendikten 6 ay sonra boşandım. Çalışmıyorum. Annemden dolayı yeniden maaş bağlanır mı? Jale K.

Halk arasında ceyiz parası olarak ifade edilen evlenme ödeneği, sadece ölüm gelir/aylığı almakta iken evlenen kız çocuklarına ölüm sigortasından yapılan bir yardım olup talebe bağlı ödenmektedir. Ölüm/gelir aylığı almakta iken evlenen kız çocuklarına evlenme ödeneği; talepleri halinde, almakta oldukları ölüm gelir/ aylığının (ek ödeme tutarı hariç) 24 katı bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak verilmekte ve aylık evlenme tarihini takip eden ödeme dönemi itibarıyla durdurulmakta, evlenme tarihinden 2 yıl sonra da kesilmektedir.

Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde boşanması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar aylık bağlanmamaktadır.

Buna göre, iki yıllık aylığınız evlenme ödeneği olarak tarafınıza peşin ödendiğinden, evlendikten 6 ay sonra boşanmanız nedeniyle, 2 yıl bitene kadar tarafınıza ölüm aylığı bağlanmayacaktır.

EMEKLİLİK KOŞULLARIM NEDİR?

Soru: 1/8/2009 tarihinde 4/a kapsamında sigortalı oldum. 5200 günüm var. 64 yaşındayım. Emekli olabilir miyim? Abdullah S.

Sigortalılık başlangıç tarihinizin 1/5/2008 olması nedeniyle yaşlılık sigortası yönünden 5510 sayılı kanun hükümlerine tabisiniz. 5510 sayılı kanunun 28. maddesinin üçüncü fıkrasına göre kadında 58 erkekte 60 olan emeklilik yaş hadlerine 3 yıl eklenmek suretiyle yani kadın 61, erkek 63 yaşında olmak kaydıyla 5400 günle emekli olabilmektedir. 5400 prim gün sayısı da yine kanunun geçici 6. maddesinde ilk defa 2008 yılında işe girenler için 4600 gün olarak uygulanıp bu gün sayısı sonraki her yıl için 100 gün artırılarak 5400 günde sabitlenmektedir. 2009 yılında sigortalı olanlar için bu madde kapsamında emeklilikte aranan gün koşulu 4700 gün olmaktadır.

Bu durumda, emeklilik koşullarınız 63 yaş ve en az 4700 gün olup her iki koşuluda yerine getirdiğiniz için emekli olabilirsiniz.

İlgili Konular: #Emekli #ödenek #SSK #evlatlık #aylık

Yazarın Son Yazıları

Evlatlığıma ölüm aylığı bağlanır mı?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
09.01.2026
2026 yılı ocak ayında emekli maaşları ne kadar arttı? En düşük emekli maaşı ne oldu?

2026 yılı ocak ayında emekli maaşları ne kadar arttı? En düşük emekli maaşı ne oldu?

Devamını Oku
05.01.2026
Devlet memuruyum ölen babamdan yetim aylığı alabilir miyim?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
02.01.2026
2026 yılında SGK prim, borçlanma ve ödenek miktarları

Netice itibarıyla 2026 yılı prim ve hizmet borçlanması maliyetlerinin, sigortalı ve işverenlere ağır bir şekilde yüklendiği bir yıl olacaktır.

Devamını Oku
26.12.2025
2026 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Belli Oldu

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
24.12.2025
2025 veya 2026 yılında emekli olmak isteyenler borçlanma ve ihya başvurularını en geç 31/12/2025 tarihine kadar yapmalıdır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
23.12.2025
Engelliliğim nedeniyle emekli olmak istiyorum

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
19.12.2025
Genel sağlık sigortalıların mağduriyeti

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
12.12.2025
2026 yılı ocak ayında emekli aylıkları ne kadar artacak?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
05.12.2025
Yönetici kadrosunda bulunduğu halde yöneticilere verilen hiçbir haktan yararlanamayan müdürlerin mağduriyetine bir yenisi eklendi

Yönetici kadrosunda bulunduğu halde yöneticilere verilen hiçbir haktan yararlanamayan müdürlerin mağduriyetine bir yenisi eklendi

Devamını Oku
03.12.2025
Torba kanunla prim borçları emekli aylıklarından kesilecektir

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
28.11.2025
Torba kanunla işveren prim teşviki dört puandan iki puana düşürülmüştür

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
21.11.2025
Torba kanunla, malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortaları prim oranı artırılmıştır

Kanun teklifinin 20. maddesiyle 2026 yılı ocak ayı başı itibarıyla...

Devamını Oku
14.11.2025
Torba kanunla Bağ-Kur hizmet ihyasındaki prim oranı artırılmış ve genç girişimci desteği kaldırılmıştır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
07.11.2025
Meclis’e sunulan torba kanunda hizmet borçlanması prim oranları artırılmıştır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
31.10.2025
Torba kanunda sosyal güvenlik sistemine ilişkin yapılan düzenlemelerle sigortalı ve işverenlerin prim yükleri artırılmıştır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
30.10.2025
Bağ-Kur’da prim çıkmazı

Bağ-Kur’da prim çıkmazı

Devamını Oku
25.10.2025
Kimler ‘küçük esnaf’ sayılacak?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
24.10.2025
İktidarın hedefi kaçışı önlemek

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
23.10.2025
Bağ-Kur’lulara verilecek bir hak memurlar için emsal olur mu?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
17.10.2025
Yıpranma payları emeklilik işlemlerine ne şekilde yansır?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
10.10.2025
Birleşik hizmetler üzerinden ölüm aylığı bağlanması

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
03.10.2025
Ölüm sigortasında yasa kaynaklı adaletsizlikler

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
26.09.2025
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması (3)

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
19.09.2025
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması-II

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
12.09.2025
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması (1)

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
05.09.2025
Bağ-Kur’luların hizmet kayıtları nasıl okunmalı?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
29.08.2025
Vah çalışan ve emekli memurumun haline!

Vah çalışan ve emekli memurumun haline!

Devamını Oku
26.08.2025
Askerlik hizmetimi borçlanırsam EYT kapsamına girer miyim?

Sosyal güvenlik uzmanı...

Devamını Oku
22.08.2025
Yetim aylığı bağlanmasına ilişkin haklarım nelerdir?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
15.08.2025
Prim iademe kanuni faiz uygulanır mı

Soru: 35 yıllık çalışması olan pratisyen hekim olup halen devlette çalışmaya devam ediyorum...

Devamını Oku
08.08.2025
Ölen annemin alamadığı aylıklar bize ödenir mi?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
01.08.2025
Memurlara 9 yıl gecikmeli olarak verilen yarım zamanlı çalışma hakkı

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
26.07.2025
İkinci yükseköğrenimde yetim aylığım ödenir mi?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
25.07.2025
İki aylığı da alabilir miyim?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
18.07.2025
Emekli aylığı yönünden 2025’mi yoksa 2026 yılında aylık talebinde bulunmak mı avantajlı?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
17.07.2025
Sadece çalışan memurlara verilen ilave ödeme tüm emeklilere verilmelidir!

Sosyal Güvenlik Rehberi...

Devamını Oku
11.07.2025
BAĞ-KUR tarım sigortalıları mağdur olmasın!

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendindeki sigortalılar Bağ-kur tarım sigortalılarıdır. (Mülga 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar dahil) Bağ-kur tarım sigortalılarının, kanunla kurulu meslek kuruluşlarına (ziraat odaları, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlükleri) ) kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içinde SGK’ya bildirimleri yapılmaktadır. Tarım sigortalıları kendileri de sigortalılık bildirimi yapabilmektedir.

Devamını Oku
08.07.2025
Doğum borçlanması yapabilir miyim?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
04.07.2025
2025/Temmuz'da emekli aylıkları ne kadar arttı?

2025/Temmuz'da emekli aylıkları ne kadar arttı?

Devamını Oku
03.07.2025