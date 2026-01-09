Soru: SSK emeklisiyim. Evlat edindiğim çocuğuma benden ölüm aylığı bağlanır mı? Behzat Ü.

5510 sayılı kanunun 34. maddesinde; ölüm aylığı bağlanmasında evlilik bağı içinde doğan çocuklar ile sigortalı ve eşi tarafından evlat edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukların da hak sahibi sayıldığı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “evlatlık” başlıklı 500’üncü maddesi; “Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olmazlar”, hükmünü amirdir.

Medeni Kanun’daki düzenlemeler dikkate alındığında, ana ve babaya ait olan hak ve yükümlülükler evlat edinenlere geçmekte, evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olmaktadır. Bununla birlikte evlatlığın miras ve başka haklarının zedelenmemesi ve öz anne ve babası, yani kendi ailesi ile bağlarının kopmaması için evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulmakta, evlatlık ve altsoyları evlat edinenin mirasçısı olabildiği gibi evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam etmektedir.

Her ne kadar evlatlık, evlat edinene mirasçı olmakta ise de evlat edinenler, evlatlığa mirasçı olamamaktadır. Bu düzenlemeler ile evlatlığın maddi menfaatlerinin korunması, evlatlık işlemi ile evlat edinenlerin evlatlık üzerinden maddi menfaat sağlamalarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Bu durumda, vefatınız halinde evlat edindiğiniz çocuğa sizden ölüm aylığı bağlanacak ancak evlat edinilen çocuğun vefatı durumunda siz ondan dolayı hak sahibi olamayacaksınız.

MALUL ÇOCUKLARIN EVLENMELERİ HALİNDE ÖLÜM AYLIĞI KESİLİR Mİ?

Soru: Bağ-Kur’dan ölen babamdan dolayı malul çocuk olarak yetim aylığı alıyorum. 2026/ Şubat ayında evleneceğim. Aylığım kesilir mi? Sultan K.

2008/Ekim ayında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 34. maddesi gereğince malul çocuklara;

- Çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybetmesi

- Çalışmaması ve kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almaması, koşullarıyla ölüm gelir/ aylığı bağlanmaktadır.

Bu durumda gerek kız gerekse erkek malul çocukların aylıkları evlenmeleri halinde kesilmez iken malul olmayan kız çocuklarının evlenmeleri halinde ölüm/gelir aylıkları kesilmektedir.

6 AY EVLİ KALDIM, ÖLÜM AYLIĞI YENİDEN BAĞLANIR MI?

Soru: SSK’li çalışırken ölen annemden dolayı yetim aylığı alırken 2025 /Mart ayında evlendim ve çeyiz parası aldım. Benden başka aylık alan kimse bulunmamaktadır. Evlendikten 6 ay sonra boşandım. Çalışmıyorum. Annemden dolayı yeniden maaş bağlanır mı? Jale K.

Halk arasında ceyiz parası olarak ifade edilen evlenme ödeneği, sadece ölüm gelir/aylığı almakta iken evlenen kız çocuklarına ölüm sigortasından yapılan bir yardım olup talebe bağlı ödenmektedir. Ölüm/gelir aylığı almakta iken evlenen kız çocuklarına evlenme ödeneği; talepleri halinde, almakta oldukları ölüm gelir/ aylığının (ek ödeme tutarı hariç) 24 katı bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak verilmekte ve aylık evlenme tarihini takip eden ödeme dönemi itibarıyla durdurulmakta, evlenme tarihinden 2 yıl sonra da kesilmektedir.

Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde boşanması halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar aylık bağlanmamaktadır.

Buna göre, iki yıllık aylığınız evlenme ödeneği olarak tarafınıza peşin ödendiğinden, evlendikten 6 ay sonra boşanmanız nedeniyle, 2 yıl bitene kadar tarafınıza ölüm aylığı bağlanmayacaktır.

EMEKLİLİK KOŞULLARIM NEDİR?

Soru: 1/8/2009 tarihinde 4/a kapsamında sigortalı oldum. 5200 günüm var. 64 yaşındayım. Emekli olabilir miyim? Abdullah S.

Sigortalılık başlangıç tarihinizin 1/5/2008 olması nedeniyle yaşlılık sigortası yönünden 5510 sayılı kanun hükümlerine tabisiniz. 5510 sayılı kanunun 28. maddesinin üçüncü fıkrasına göre kadında 58 erkekte 60 olan emeklilik yaş hadlerine 3 yıl eklenmek suretiyle yani kadın 61, erkek 63 yaşında olmak kaydıyla 5400 günle emekli olabilmektedir. 5400 prim gün sayısı da yine kanunun geçici 6. maddesinde ilk defa 2008 yılında işe girenler için 4600 gün olarak uygulanıp bu gün sayısı sonraki her yıl için 100 gün artırılarak 5400 günde sabitlenmektedir. 2009 yılında sigortalı olanlar için bu madde kapsamında emeklilikte aranan gün koşulu 4700 gün olmaktadır.

Bu durumda, emeklilik koşullarınız 63 yaş ve en az 4700 gün olup her iki koşuluda yerine getirdiğiniz için emekli olabilirsiniz.