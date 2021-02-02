Yargıya bir reform darbesi daha mı?

02 Şubat 2021 Salı

Önümüzdeki dönemin tartışılacak konularından biri, yeni yargı reformu olacak.

Ne çıkar?

Bugüne kadar yapılanlardan ne çıktıysa o çıkar.

Paket fiilen üç bölümden oluşur:

1- Kamuoyuna cazip gelecek, insanların “ne güzel olur” diyeceği maddeler.

2- AKP’nin kamuoyu ile paylaşmadığı özel pazarlığa tabi maddeler.

3- AB’ye “büyük özgürlük adımları” diye sunulabilecek maddeler.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen hafta AKP üst yönetimine 150 madde civarında olduğu tahmin edilen paketle ilgili sunum yaptı. Sunumda büyük olasılıkla yukarıda sıraladığımız 1. ve 3. maddeler konuşuldu.

Yargıyla ilgili atılacak böylesine çok maddeli adımlara karşı önyargılı olmak istemiyoruz. Ancak bugüne kadar hep böyle oldu. Her reformun ardından yeni bir reform gerekti.

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Yeni paketin bazı güncel dengeleri var. AKP, MHP’nin karşı çıkmayacağı, AB’nin kısmen de olsa tatmin olacağı bir yol arıyor. Bir de AKP’nin Milli Görüş gömleğini yeniden giydiğini gösteren işaretler gerek!

Böyle bir denge kurabilir mi?

Kurar...

Biz adına denge dedik ama bu tür reform paketlerinin birbiriyle uyumlu maddeler içermesine gerek yok. Bir maddede verdiğinizi öteki maddede alırsınız, olur biter.

Örneğin AKP medyasına da yansıyan haberlere göre tutuklamada getirilen zorluklar can sıkıcı sonuçlar doğurduğu için buna bir çare aranıyor. AKP’nin daha önce yaptığı reformda tutuklamayı zorlaştırmak için 2 yıldan az ceza gerektiren suçlarda tutuksuz yargılama ilkesi benimsendi. Konu İçişleri Bakanı’na hakaret olunca tutuklamama can sıktı. Bereket cumhurbaşkanına hakaret maddesi imdada yetişti.

Önceki reformla getirirken bu maddeyi, yeni reformda kaldırmak istiyorlar ama önceki reformu da incitmek istemiyorlar.

Çözümü bulmuş görünüyorlar. 2 yıl maddesini değiştirmeyecekler, hakaret suçlarının cezasını 2 yılın üstüne çıkaracaklar!

Üstelik de bunu “kişi onurunu korumada büyük devrim” diye sunacaklar!

Reformlarda çare tükenmez!

Reformun “büyük ve güzel” olacağı algısı yaratmaya uygun bölümlerden biri şu:

Çocuk dostu adliyeler geliyor!

En iyi çocuk dostu adliye, hiç çocuğun olmadığı adliyedir. Bakalım bunun içine ne koyacaklar.

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Yargının reforma değil, bağımsızlığa gereksinimi var.

Halen yürürlükte bulunan yasalarla bile istenirse hukuk devleti işletilebilir.

Son örnek Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik provokasyon... 2 öğrenci Kâbe figürlü bir görsel nedeniyle tutuklandı. Öğrencilerin ilk sorgulamada sevk edildikleri madde tutuksuz yargılanmayı gerektiren maddeydi. Eyvah, tutuklanmayacaklar!

Hemen geri sardılar, sevk maddesini değiştirdiler.

Bu anlayışı hangi reformla düzeltebilirsiniz?

AKP’nin yargıya yapacağı en büyük iyilik hiç dokunmamak olur.

Yargı ve reform sözcükleri bir araya gelince insan ister istemez soruyor:

Yargıya bir darbe daha mı?

Anayasa Mahkemesi kararının bile uymak şart mı diye tartışıldığı bir ülkede yargıyı hangi reformla düzeltebilirsiniz?