Basın Bayrağımız Cumhuriyet - Yekta Güngör ÖZDEN

28 Şubat 2022 Pazartesi

Yunus Nadi’nin kurduğu, Nadir Nadi ile Doğan Nadi’nin yönettiği, İlhan Selçuk, Turhan Selçuk, Oktay Akbal, Cüneyt Arcayürek’in yıllarca köşeleri donattığı, şimdilerde Alev Coşkun’un yönetiminde Emre Kongar, Özdemir İnce, Orhan Bursalı, Şükran Soner, Öztin Akgüç, Mustafa Balbay, Bedri Baykam, Barış Terkoğlu, Hikmet Altınkaynak, Mehmet Ali Güller, Yazgülü Aldoğan, Deniz Yıldırım, Erol Manisalı, Erdal Atabek, Örsan K. Öymen, Barış Pehlivan, Ayşe Emel Mesci, Eren Aysan, Ahmet Tan, Mine G. Kırıkkanat, Öner Yağcı, Barış Doster, Adnan Binyazar, Ali Sirmen, Müjdat Gezen, Arif Kızılyalın, Tuncay Mollaveisoğlu, Miyase İlknur, Işıl Özgentürk, Zeynep Oral ve muhabirlerle birlikte tüm çalışanlarıyla tam bir Atatürkçü cephe oluşturarak basındaki seçkin yerini sürdüren Cumhuriyet gazetesi toplumsal aydınlığımızın övülecek kaynaklarından biridir.

ATATÜRK GÜNEŞİNİN ÖNCÜSÜ

Toplumsal ve akçalı olanları başta, öbür koşulları nasıl olursa olsun güçlüklere göğüs gererek yaşamını sürdürmesiyle büyük bir övgü ve beğeni alan Cumhuriyet, yalnız basın bayrağımız değil Türk bayrağının ve Atatürk güneşinin de ışıklarından biridir, hatta önde gelenidir. Yayınlarının içeriği, haberlerinin düzeyi ve yansızlığı, her şeyden önce bağımsızlığı toplumsal güvence sayılacak bir değerdir.

SEÇKİN VE GÜVENİLİR NİTELİK

Yayına başladığından bu yana hiçbir ödün vermeden, sapma göstermeden ilkeleri içtenlikle savunması, çalışanlarında kimi değişiklik olmasına karşın yansızlığını ve bağımsızlığını koruyup sürdürmesi ülkemiz koşullarında büyük bir başarıdır. Bu övülecek durumda payı olan tüm yönetici, çalışan ve ilgililerini içtenlikle kutluyor, seçkin ve güvenilir niteliğinin yıllar boyu sürmesini diliyorum. Aramızdan ayrılanları da engin rahmet dileklerimle anıyorum.

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

HUKUKÇU, ESKİ ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI