DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Meclis’te slogan atmak demokratik haktır” dedi. Ne söylediğini, nerede söylediğini, o sözün neyi meşrulaştırdığını umursamadan...

Ancak bu ülkenin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde terör örgütü lehine slogan atmak ne demokratik haktır, ne de fikir özgürlüğüdür! Bu hareket, doğrudan doğruya egemenliğimize saldırıdır!

Demokrasi, terörü övmek değildir.

Demokrasi, milletin düşmanına methiye düzmek değildir.

Demokrasi, bu ülkenin birliğini ve dirliğini hedef alan sözleri “özgürlük” maskesiyle meşrulaştırmak hiç değildir.

Meclis, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesinin sembolüdür. Milletin kanıyla, emeğiyle, gözyaşıyla kurulmuş bu Cumhuriyet’in çatısı altında, eli kanlı bir terör örgütünün adı anılıyorsa, buna “demokratik hak” değil, ihanet denir! Birileri unutmuş olabilir, hatırlatalım: Bu ülkenin özgürlüğü cephede vatanı savunanlarla kazanıldı.

MİLLETİN EGEMENLİĞİ

Bu Meclis, Cumhuriyet’in kalbidir. O kalbe kinle, nefretle, bölücülükle el uzatmaya kalkan kim olursa olsun karşısında bu milletin iradesini bulur. Bugün kimileri, terörün dilini “demokratik tepki” diye pazarlamaya çalışıyor.

Ama millet artık bu oyunu görüyor. Kürt’ün de Türk’ün de, Alevi’nin de Sünni’nin de ortak düşmanı terördür. Bir halkın iradesiyle seçilip de, o halkı hedef alan örgütlere selam gönderenler, halkın temsilcisi değil, millet düşmanlarının sözcüsüdür.

Demokrasi kalkanının arkasına sığınıp devlete, bayrağa, cumhuriyete kin kusanlar şunu unutmamalı: Bu topraklarda hiçbir ihanetin kökü tutmamıştır.

Bu ülke, terörün gölgesinde değil; Atatürk’ün aydınlığında, cumhuriyetin ışığında yol yürüyecektir. Meclis, terörün değil; milletin sesidir!

Ve biz, emekten, vatandan, cumhuriyetten yana olanlar; yani bu ülkenin alın teriyle yaşayan, emeğiyle onur bulan emekçileri olarak her zaman olduğu gibi bugün de bu ihanete sessiz kalmayacağız.

Bizim safımız bellidir:

Atatürk’ün cumhuriyeti, milletin egemenliği, emekçinin onuru!

DEVRİM ONUR ERDAĞ

TÜM YEREL SEN GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERI