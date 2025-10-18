Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sivil muhalefet ve itaatsizlik - Murat Molu
Olaylar Ve Görüşler
Son Köşe Yazıları

Sivil muhalefet ve itaatsizlik - Murat Molu

18.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

“Köle misin? O halde dost olamazsın. Zorba mısın? O halde dostun olmaz” der Nietzsche “Böyle Buyurdu Zerdüst” kitabında. Ne var ki kavram olarak küreselleştiği kabul edilen, günümüz dünyasında, kapitalizmin liberal ve neoliberal dayatmaları, borçlanma ile sağlanan yapay refah artışları ile zengini daha zengin yaparken orta sınıfı yok etmiş, yoksulluğu artırmıştır. Karşısında ise kölelik ve dostluk ötesi demokratik haklarını arayan, yeni küresel aktörleri, kalabalıkları bulmuştur.

Ulus-devlet-sermaye üçlüsü yeniden şekillenirken iktidarlar yaptıkları bütün icraatları halkın ve muhalefetin koşulsuz olarak kabul etmelerini, itiraz etmeden razı olmalarını istemişler ve istemeye de devam etmektedirler. Batılı demokratik ülkelerde bile, esas sorunun, insanların itaat etmeye ve inanmaya hazır oldukları, siyasal ahlakı hiçe sayarak sivil muhalefet yerine sivil itaati kolaylıkla tercih edebildiklerinden söz edilmektedir.

Frederic Gros’un “İtaat Etmemek” kitabında söylediği gibi “Oysa insanı esas şoke eden, tepkisizliktir, edilgenliktir, dinginliktir.” Antik çağ filozofları dahil, sonrasında Machiavelli, Kant, Descartes, Locke, Hegel, Rousseau, Weber ve Hobbes, vatandaşlara usa dayalı sorumlu birer yetişkin birey olarak özgür iradeleri ile hareket etmelerini önermişlerdir. Habermas ise bu noktada, sivil itaatsizliğin toplum sözleşmesini bozmadığı gibi, onu yeniden olumladığını söyler.

Şiddetin olmadığı, özgürlük, eşitlik ve dayanışma adına yapılan sivil muhalefet ve razı olmama hali eleştirel demokrasilerde şarttır. Özgürce düşünen, düşünülenleri ve olayları cesaretle yorumlayıp eleştirebilen, baskılara ve haksızlıklara, hukuksuzluklara tepki veren, tavır koyabilen sivil muhalefet, aynı zamanda ahlaki ve etik yükümlülüklerini de yerine getirmiş olur.

HAK VE ADALET ARAYIŞI

Ülkemizde şimdiki iktidar döneminde popülist söylemlerle hız kesmeyen neoliberal politikalar ile ulus-devlet ilişkileri zedelenmiş, özelleştirme adı altında, kârlı kamu kurum ve kuruluşları değerinin çok altında satılmış, devlet piyasadan çekilir görünürken siyasal erk dolaylı olarak ekonomik anlamda çıkar çevrelerine ve yandaşlara eklemlenmiştir.

Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi ile uyumu ve sünni İslamcı-milliyetçi-muhafazakâr yapısı ile bilinen iktidarın dile getirdikleri “yeni Osmanlıcılık” ve “yeni Cumhuriyet” söylemleri yetmezmiş gibi, şimdilerde Türk-Kürt-Arap birlikteliğinden, “yeni Kürt açılımı”ndan bahsedilir olmuştur.

Son yerel seçimlerde büyük şehirlerde CHP’nin kazandığı başarılar, “kent uzlaşısı” bahane edilerek, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok belediye başkanı, bürokrat, gazeteci ve aydın tutuklanmıştır. Terör örgütü elebaşını Meclis’e davet ederken, ana muhalefet partisine ve seçilmiş başkanlarına uygulananlar “hak-hukuk-adalet” söyleminden, barıştan ve kardeşlikten bahsetmekten çok uzaktır ve tam bir ironidir. Bu bağlamda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülüğünde başlatılıp yürütülen mitinglerle taçlanan onurlu hak, hukuk ve adalet arayışı, demokratik olduğu kadar meşru, barışçıl muhalefet ve razı olmama hareketidir.

Bütün bunlar, Türk siyasi tarihinde altın harflerle yerini alacaktır. Beklenen ve dilenen odur ki; bir kelebeğin kanat çırpışı, insanların gönüllü kulluktan kurtuluşunu başlatan ve iktidarı değiştiren rüzgarı oluşturabilsin!

OP. DR. MURAT MOLU

İlgili Konular: #kürt #Terör örgütü #Adalet #Ortadoğu

Yazarın Son Yazıları

AKP’nin cefası - Engin Ünsal

Divan edebiyatının önemli şairlerinden 1480 doğumlu Fuzuli bir şiirinde sevgilisine şöyle seslenmektedir “Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı” Şair sevgilisinin eziyetleri nedeni ile canından usanma aşamasına gelmiştir ama sevgilisi cefaya, eziyet etmeye usanmadan devam etmektedir.

Devamını Oku
18.10.2025
Sivil muhalefet ve itaatsizlik - Murat Molu

“Köle misin? O halde dost olamazsın.

Devamını Oku
18.10.2025
Hukuk devleti ve avukatlık mesleğinin korunması - Ahmet Münci Özmen

Hukukçuların, hukuk devletinin kapsamlı bir tanımını yapma çabaları süredursun, bağımsız uzmanlardan oluşan Venedik Komisyonu 2016 yılında, hukuk devletinin olmazsa olmaz standartlarını ortaya koymuş ve bu standartlar, Türkiye’nin de ilk üyelerinden olduğu Avrupa Konseyi’nin Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından 11.10.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Devamını Oku
16.10.2025
Bir zamanlar meşruiyet - Cengiz Kuday

Geçmişi anlamak bazen bir tarih kitabından değil, bir anıdan çıkar. Benim için öyle oldu.

Devamını Oku
16.10.2025
Arafın alacakaranlığı

Puslu ve soğuk bir güne uyandım.

Devamını Oku
15.10.2025
Meclis, terörün sahnesi değildir! - Devrim Onur Erdağ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Meclis’te slogan atmak demokratik haktır” dedi.

Devamını Oku
15.10.2025
‘Eşit yurttaşlık’ sözündeki dil oyunu - Hürriyet Yaşar

Yeni sömürgecilik, göz koyduğu ülkelerin toplumlarında algı ve duyguları yönetmenin gücünü öğrendiğinden beri, ateşli silahlardan bile çok kullanıyor bu yöntemi.

Devamını Oku
15.10.2025
Adaletin kestiği parmak acıyor - M. Ziya Yergök

Adaletin kestiği parmak acımaz” diye güzel bir atasözümüz var.

Devamını Oku
14.10.2025
Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın 103.yılı

Türk orduları, İzmir ile Bursa’yı 9-10 Eylül 1922 tarihlerinde Yunandan geri aldıktan sonra, Trakya’yı da Yunan ordusundan kurtarmak için İstanbul ile Çanakkale yönlerinde yürüyüşlerini sürdürmekteydi.

Devamını Oku
13.10.2025
Ulusun belleği silinmez

Bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı engellemelere karşın coşkuyla kutladık.

Devamını Oku
13.10.2025
Atatürk ve kız çocukları - Ayşe Yüksel

Dünya Kız Çocukları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla, 2012 yılından itibaren, her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür.

Devamını Oku
11.10.2025
Suyun ikamesi yoktur- Nejat Eslen

“Su, tüm doğanın yönlendirici gücüdür’’ - Leonardo da Vinci

Devamını Oku
09.10.2025
İnsan ölür, Neşet’ler ölmez - Yüksel Işık

Denir ki “Neşet’i tanımamışız.

Devamını Oku
08.10.2025
Filozof ve imparator - Ahmet Özer

Dünyayı fethetmenin her zaman iki yolu vardır: Biri silahla, kılıçla yapılır; öbürü ise kalemle, bilimle, sözle inşa edilir.

Devamını Oku
08.10.2025
Düzen Siyaseti - KAAN EROĞUZ

Düzen; “belirli yasa, kural, ilke ya da yönteme göre oluşturulmuş, kurulmuş olan durum”

Devamını Oku
07.10.2025
Çocuk işçiliği beka sorunudur - ÖZGÜR HÜSEYİN AKIŞ

Türkiye'de siyaset sahnesinde sıkça kullanılan “beka” kavramı, çoğunlukla jeopolitik riskler ve güvenlik eksenli tehditlerle ilişkilendirilir.

Devamını Oku
07.10.2025
Mimar Sinan ve Selimiye’nin öyküsü - A. Celal Binzet

Ahmet Taner Kışlalı, 22 Ağustos 1999 günlü Cumhuriyet gazetesindeki “Fils de…” başlıklı yazısında bir anısını aktarmıştı.

Devamını Oku
04.10.2025
Bir ülke kendi sofrasını kuramazsa - Gülay Ertürk

Bir ülke gıdasını başka ülkelerin insafına bıraktığında, bağımsızlığını da yitirir.

Devamını Oku
03.10.2025
Bahçeli’nin söylemleri ve bir çözümleme - Ülgen Zeki Ok

Türkiye’nin çözülmesi en güç politikacısı olan Bahçeli’yi çözmeye başlamıştım ki Türkgün gazetesinde üç gün boyunca Türkiye-Rusya-Çin (TRÇ) ittifakı konusunda söylediklerini okuyunca, yeni bir düğüm oluştu.

Devamını Oku
02.10.2025
Kamuda liyakat, toplumda nitelik - Sıtkı Ergüney

Dost, düşman tüm dünyanın tanıdığı, takdirle andığı Gazi Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulacak yeni Türk devletinin;

Devamını Oku
01.10.2025
AKP, sandık ve demokrasi - Doğan Ergenç

Demokrasinin iki temel niteliği vardır: Bunlardan biri çok partili seçimlerdir; diğeri ise bireylerin doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olmasıdır.

Devamını Oku
30.09.2025
Yurtsever bir polis: Cevat Yurdakul - Okan Toygar

“Yıllar sonra hatırlayıp utanacak çocuklarımız Cesaret sayıldığını doğruluk denen şeyin” Yevgeni Yevtuşenko

Devamını Oku
30.09.2025
Nükleer silahsızlanma, BM ve Gazze - Prof. Dr. Ülkü Sarıtaş

Belli konularda toplumsal farkındalık yaratmak ve toplumu bilgilendirmek için özel günler saptanıp ilgili kurumlar ve kişiler tarafından günün önemine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamalar yapılır.

Devamını Oku
29.09.2025
Kaynak yoksulluğu mu, ekonomik büyüme mi? - Halit Payza

Erdoğan-Trump buluşmasında ABD’nin Çin’e olan mineral bağımlılığının azaltılmasına yönelik Eskişehir Beylikova’daki Florit Barit ve Nadir Toprak Elementleri Tesisi’nde bulunan nadir toprak elementleri konusunun gündeme gelmesi yeni sömürgecilik olarak nitelendirilebilir.

Devamını Oku
29.09.2025
Kerim Afşarsız tiyatromuz - Günay Güner

Yıllar önce onu yitirdiğimizde daha 72 yaşındaydı Kerim Afşar.

Devamını Oku
27.09.2025
Otizm ve Amerikan siyasetinin günah keçisi arayışı - Ömür Tanyel

Otizmin nedenleri üzerine yürüyen tartışmalar bilimsel veriden çok siyasetin gölgesinde şekillenmeye başladı

Devamını Oku
27.09.2025
Dil bayramının 93. yılı - İsmail Özcan

26 Eylül 1932'de Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün başkanlığında toplanan ilk Türk Dil Kurultayı’nın tarihi Türk Dil Bayramı olarak kabul edilmiştir.

Devamını Oku
26.09.2025
Seçimle gelen muhalif, tutuklamayla gidemez - Kerem Donat

Türkiye’de son dönemin manzarası, vicdan sahibi herkesi derinden yaralıyor.

Devamını Oku
26.09.2025
Ulus devletlerin tasfiyesi ve hedefteki CHP - Murat Fatih Ülkü

Önce bir ABC ile başlayalım.

Devamını Oku
25.09.2025
Tarafsız yargılama ve yaşam hakkı - Doğan Soyaslan

Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı’nı kaybeden ülkeler arasındaydı.

Devamını Oku
24.09.2025
Türkiye’de motosiklet sorunu nasıl çözülür? - Dr. Suat Sarı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 7 milyon İstanbul’da 900 bin motosiklet mevcut.

Devamını Oku
23.09.2025
Yerel yönetim reformları ne anlatıyor? - Doç. Dr. Ozan Zengin

AKP döneminin en önde gelen reform gündemlerinden biri yerel yönetimler oldu.

Devamını Oku
23.09.2025
Fazla çalışma süresi - Mahmut Esen

Kamu personelinin ücretli fazla çalışma yapması konusu; 657 sayılı DMK, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik vb. mevzuatta düzenlenmiştir.

Devamını Oku
18.09.2025
Yaklaşan su krizi ve kullanım hakkı - Çağatay Güler

12 Nisan 2023 tarihli Cumhuriyet’te toplumun su gereksiniminden yola çıkarak su kıtlığını çoktan başladığını ve giderek artacağını belirtmeye çalışmıştık.

Devamını Oku
18.09.2025
CHP kurultaylarının iptaline yönelik girişimler - Hüseyin Özkahraman

Türkiye, bir kez daha hukuk ve siyaset arasındaki o ince çizginin nasıl zorlandığına, hatta aşıldığına tanıklık ediyor.

Devamını Oku
18.09.2025
Kiynikçilik ve hedoistlik arasındaki denge: Stoacılık - Ahmet Özer

Stoacılar, Hedonistler ile Kiynikçilerin arasında bir yerde dururlar.

Devamını Oku
17.09.2025
Geçmişteki Türkiye’yi özlemek - Erol Ertuğrul

AKP bir süredir güzel yurdumuz için “yeni Türkiye” diye bir söylemi sürdürüyor.

Devamını Oku
17.09.2025
Adana’dan Silivri’ye uzun yürüyüş - Ziya Yergök

CHP Adana Gençlik Kolları’ndan dokuz gencin 9 Ağustos Cumartesi günü “Adana tutsak edilemez, Adana haksızlığa boyun eğmez” diyerek başlattıkları Adana’dan Silivri’ye “özgürlük ve adalet yürüyüşü” bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla Silivri’de son buluyor.

Devamını Oku
17.09.2025
Türk vatandaşlığı tanımı - Prof. Dr. Hikmet Sami Türk

Son zamanlarda siyasi liderlerin yaptıkları konuşmalarda Türk milletini oluşturan etnik gruplardan söz etmeleri dikkat çekicidir.

Devamını Oku
16.09.2025
Tarihsel yol ayrımı - Aydın Öncel

MHP liderinin, partisinin grup toplantısında yaptığı sürpriz çağrı ve terör örgütü PKK’nin sembolik silah bırakmasıyla yeni çözüm süreci ivme kazandı.

Devamını Oku
16.09.2025