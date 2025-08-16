CHP’de 13 Ağustos’ta başlayıp 7 Eylül’e kadar sürecek olan mahalle/ muhtarlık bölgesi kongreleri, sadece CHP’nin değil, Türkiye’nin de geleceğini etkileyecektir.

Ancak bu konuda ne yazık ki medyada ve CHP’nin üyelerinde yeterli bir bilinç gelişmemiştir.

Mahalle kongrelerinde seçilecek olan ilçe delegeleri, ilçe kongresinde, ilçe yönetimini ve il kongresinde oy kullanacak il delegelerini seçecekler. İl kongresinde oy kullanacak il delegeleri de, il kongresinde, il yönetimini ve kurultayda oy kullanacak olan kurultay delegelerini seçecekler. Kurultay delegeleri de, kurultayda parti meclisi üyelerini ve genel başkanı seçecekler. Bu nedenle mahalle kongreleri kurultay sürecinde belirleyicidir.

Ayrıca delege olmayan parti üyelerinin oy kullanma hakkı olan tek yer mahalle kongreleridir. İlçe ve il kongrelerinde ve kurultayda sadece delegelerin oy hakkı vardır. Delege sistemini eleştiren parti üyelerinin, oy haklarının olduğu tek kongreye ilgi göstermemeleri bir çelişkidir.

Siyasi partiler yasasına göre, kurultayda ve ilçe, il kongrelerinde var olan yargı denetiminin mahalle kongrelerinde olmaması ise büyük talihsizliktir.

Tüm üyelerin oy kullanma hakkının olduğu tek kongre olan mahalle kongrelerinde yargı denetiminin olmaması ve bu nedenle de bu kongrelerde birçok usulsüzlüğün ve anti-demokratik uygulamanın gerçekleşmesi, demokrasinin en büyük sorunlarından birisidir.

Yargının boş bıraktığı denetimi siyasi partilerin de üstlenmemesi ayrıca büyük bir sıkıntıdır. Aksine siyasi partiler, yargı denetimsizliğini ve mevzuat boşluğunu fırsat bilerek, mahalle kongrelerini kongre olmaktan çıkartmaktadırlar!

Nitekim bu kongreler CHP tüzüğünde bir zamanlar kongre olarak nitelendirildiği halde, artık “ilçe delegesi seçimi” olarak tanımlanmaktadır! Oysa bu kongreler, sandık kurmaktan ve önceden hazırlanıp üyelere dayatılan listelerin oylanmasından ibaret bir süreç değildir!

Bu çerçevede genel merkez, il, ilçe başkanlıkları, ilçe delegelerinin seçileceği mahalle kongrelerinin gerçek bir kongre formatında gerçekleşmesini sağlamalıdır. Kongre için uygun fiziki ortam ve salon olanağı sağlanmalı; önce divan kurulu seçilmeli ve oluşmalı; arkasından ilçe delegesi seçimlerinin herkesin aday olabileceği “çarşaf listeyle” mi yoksa “blok listeyle” mi yapılacağı, yine tüm üyelerin oyuyla karara bağlanmalı; “çarşaf listeyle” seçime gidilmesi durumunda, aday olanların kürsüden konuşmaları ve kendilerini tanıtmaları sağlanmalı; mahallenin ilçe delegesi kontenjanına göre belli bir sayıdaki en çok oyu alan kişi ilçe delegesi seçilmiş olmalıdır.

Demokratik bir seçim için, parti tüzüğünde de belirtildiği gibi, ilçe ve il kongrelerinde kural, herkesin aday olabildiği “çarşaf listeyle” seçime gidilmesidir. İlçe ve il delegelerinin onda birinin vereceği önergeyle ve delegelerin salt çoğunluğunun oyuyla “blok listeyle” seçime gidilebilse de, “blok listeyle” seçim istemek, parti içi demokrasiyi istememek anlamına gelmektedir. “Blok liste” seçeneği tüzükten kaldırılmadıkça da bu sorunun çözülmesi olanaksızdır.

Ancak öncelikle, mevcut tüzükte ilçe, il kongreleri için var olan maddeler, mahalle kongrelerinde de uygulanmalıdır!

Tüzükte ve kongreler yönetmeliğinde, mahalle kongrelerinin ve ilçe delege seçimlerinin, “çarşaf listeyle” yapılamayacağına ve seçimlerin “blok listeyle” yapılacağına dair bir madde bulunmamaktadır.

Ayrıca yönetmeliğin mahalle kongreleriyle ilgili 10. maddesinde, “Oy pusulaları önceden hazırlanmış, basılmış olabileceği gibi, elle de yazılabilir... Delege seçilebilmek için önceden ilçe başkanlığına ya da seçimi yapacak görevliye yazılı başvuru yapılması gerekmez. Adaylar, aday olduklarını diledikleri yöntemlerle üyelere duyurabilir.” ifadesi yer almaktadır.

Bu durumda mahalle kongrelerinde “çarşaf listeyle” seçim yapılması önünde bir engel yoktur.

CHP’nin programında belirtilen temel ilkelerine inanmış olan tüm parti üyeleri partilerine sahip çıkmalıdırlar!