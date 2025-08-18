Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP’nin ideoloji sorunu
Örsan K. Öymen
Son Köşe Yazıları

CHP’nin ideoloji sorunu

18.08.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

CHP’li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesi bir ahlaksızlık ve erdemsizlik örneğidir.

Söz konusu ahlaksızlığın ve erdemsizliğin bir boyutu halkın egemenliğinin gasp edilmesiyle ilgilidir. Özlem Çerçioğlu belediye başkanlığını sadece kendi şahsına verilmiş oylarla değil, CHP’ye verilmiş oylarla ve AKP’ye yönelik tepki oylarıyla da kazanmıştır. Halk AKP’nin politikalarını onaylamadığı için CHP’li Özlem Çerçioğlu’na oy verirken, Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesi, ona oy verenlere ve Aydın halkına ihanet etmektir.

Ahlaksızlığın ve erdemsizliğin bir başka boyutu da, Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçerek, hem CHP’nin temel ilkelerine, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine ihanet etmiş olmasıdır. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal döneminde CHP’de siyasete giren, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de uzun yıllar çalışan Özlem Çerçioğlu, parti meclisi üyesi, milletvekili ve belediye başkanı olarak görev yaptı.

Özlem Çerçioğlu CHP’ye yeni geçmiş birisi olsaydı, bu kadar tepki almayabilirdi. Ancak onlarca yıl CHP’nin temel ilkelerini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerini savunan birisinin, böylesine radikal bir çelişkinin ve dönüşümün içine düşmesi, hayat konusunda en deneyimli insanı bile hayrete düşürmektedir.

Özlem Çerçioğlu, CHP’nin parti programındaki cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, milliyetçilik, devrimcilik, sosyal demokrasi, demokratik solculuk ilkelerinden ve/veya Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkeleri olan demokrasiden, laiklikten, sosyal devletten, hukuk devletinden vazgeçtiği için mi AKP’ye katılmıştır?! AKP bu ilkelerin tamamının karşıtı ve anti-tezi bir örgütlenme olduğuna göre, Özlem Çerçioğlu hâlâ bu ilkeleri savunuyor olamaz! Yoksa Özlem Çerçioğlu yıllarca rol yaparak, samimiyetsiz davranarak, partisini aldatarak, aslında bu ilkeleri savunmamış ve umursamamış birisi midir?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iddia ettiği gibi, AKP’nin Özlem Çerçioğlu’nu, hakkındaki bazı yolsuzluk iddiaları üzerinden, “Ya AKP’ye katılırsın ya da hapishaneye girersin” anlamına gelecek sözlerle tehdit ettiği doğruysa, bunun ayrıca büyük bir ahlaksızlık ve alçaklık olduğu açıktır. Ancak böyle bir tehdide boyun eğerek AKP’ye geçmek de, ahlakla ve erdemle açıklanacak bir şey değildir! Bir insanın, böyle bir tehdide boyun eğmektense, hapishaneye girmesi, daha onurlu, namuslu ve şerefli bir davranıştır.

***

Öte yanda, Özlem Çerçioğlu olayı, CHP’deki daha büyük ölçekli ve köklü bir sorunun yansımalarından birisidir. Asıl sorulması gereken soru şudur:

İdeolojik bir tutarlılığı olmayanlar, hatta ideolojisi, siyasi davası, siyasi ilkeleri olmayanlar, nasıl oluyor da CHP’de yetki sahibi olabiliyorlar?! Yaşanan bu rezaletin en büyük sorumlusu, Özlem Çerçioğlu’nu bu makamlara getirenler değil midir?! CHP’de en üst kademeden en alt kademeye kadar, Özlem Çerçioğlu gibi daha binlerce örnek yok mudur?! Partinin üyeleri tüzük gereği parti programındaki temel ilkeleri ve ideolojiyi savunmakla yükümlü oldukları halde, bu tüzük maddesi neden uygulanmamaktadır?!

CHP, 1992 yılında yeniden açıldıktan sonra, ideoloji ile kadro arasında sık sık meydana gelen tutarsızlıktan dolayı, büyük bir ideolojik savrulma yaşamıştır. Bu süreç, Deniz Baykal döneminde kısmen başlamıştır; Kemal Kılıçdaroğlu döneminde en üst seviyeye çıkmıştır ve yaygınlaşmıştır; Özgür Özel döneminde de devam etmektedir!

Partinin ideolojisine, ilkelerine, davasına tutkuyla ve samimiyetle sahip çıkanlar partiden dışlanırken, partinin ilkeleriyle ve ideolojisiyle ilgisi olmayan kişiler yetkili yerlere getirilmiştir!

CHP önümüzdeki mahalle, ilçe, il kongreleri ve kurultay sürecinde de bu kısır döngüyü aşamazsa, bu ve benzeri felaketleri yaşamaya devam edecektir!

İlgili Konular: #Özlem Çerçioğlu

Yazarın Son Yazıları

CHP’nin ideoloji sorunu

CHP’li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesi bir ahlaksızlık ve erdemsizlik örneğidir.

Devamını Oku
18.08.2025
CHP’de mahallenin önemi

CHP’de 13 Ağustos’ta başlayıp 7 Eylül’e kadar sürecek olan mahalle/ muhtarlık bölgesi kongreleri, sadece CHP’nin değil, Türkiye’nin de geleceğini etkileyecektir.

Devamını Oku
16.08.2025
Trump dostları ve Filistin

7 Ekim 2023 tarihinde köktendinci terör örgütü Hamas’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği terör saldırısından ve bini aşkın İsrailli sivilin bu saldırıda ölmesinden sonra, İsrail’deki Binyamin Netanyahu hükümeti, terörizme karşı orantısız güç ve şiddet kullanarak, Filistin’in Gazze bölgesinde, aralarında çocukların ve kadınların da olduğu, on binlerce sivil insanı katletti.

Devamını Oku
11.08.2025
Liyakatsizlik ve despotizm

Türkiye’nin ekonomi, siyaset, laiklik, yargı, adalet, eğitim, sağlık gibi alanlardaki sorunlarına ek olarak, bir sahte üniversite diploması krizi de patlak verdi!

Devamını Oku
09.08.2025
Tutarlılık ve samimiyet

Hem yaşamda hem de siyasette en önemli şeylerden birisi tutarlılık ve samimiyettir. Bir kişinin tutarsız olması onun samimi olmadığının da göstergesidir. Bir kişinin samimi olmaması da tutarsızlığa yol açar.

Devamını Oku
04.08.2025
CHP’de kongre süreci

Cumhuriyet Halk Partisi’nde mahalle, ilçe ve il kongreleri süreci başladı.

Devamını Oku
02.08.2025