AKP çaresiz

21 Haziran 2024 Cuma

Haber şu: Dev şirketlere ek vergi geliyor. Kurumlar vergisinin yüzde 25’ten yüzde 30’a yükseltilmesi, uygulamanın 2002’in Ocak ayından sonra başlaması, bu kanaldan 5 milyar TL’lik bir ek gelir elde edilmesi bekleniyor.

Yandık. Niye mi? Dev şirketlerin kimler olduğunu görünce niye yandığımızı daha iyi anlayacağız da ondan.

Ek vergiye tabi tutulacak dev şirketlerin işletmeleri şunlar: Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Ankara Garı, havalimanları, şehir hastaneleri, bazı otoyollar...

Birincisi bu işletmeler verecekleri vergileri anında fiyatlara yansıtmayacaklar mı? Yani vergiyi kendi üzerlerinden atıp yine yoksul, dar ve sabit gelirlilere yaymayacaklar mı?

Kurumlar vergisi artacak bazı işletmelerin içinde garantili olanlar var. Örneğin bazı havaalanlarını kullanan yolcu sayısı az olunca farkı devlet, yani biz faniler kapatıyoruz. Bazı otoyollardan yeterince geçiş olmayınca farkı yine halkın verdiği vergiler kapatıyor.

Devlet vergiyi artıracak, otoyollardan geçişler azalacak. Garantili geçişler kapsamında halk daha fazla fark ödeyecek. Ne güzel tezgâh ama!

AKP’yi övme görevini itinayla sürdüren gazetecilerin yanıtı hazırdır: Parası olup da paralı otoyolları kullananlardan alınacak vergi. Tabii, İstanbul’a Antalya’dan domates taşınmıyor, domates taşıyan tırlar bu yolları kullanmıyor değil mi? Dolayısıyla domatese zam gelmeyecek değil mi?

Bu mantık tıkandı. Mehmet Şimşek, para bulabilmek için Londra’ya tur üzerine tur bindiriyor. Gelen haberler tatsız: Faiz indirimini düşünmeyin, artırın. Yoksa sıcak para gelmez.

Sanırım bunu şöyle anlamak gerek, yeni vergiler yolda.

Döviz kuru baskılanıyor, TÜİK’in sözde verilerine göre enflasyon düşmeye başlayacak. Ama fiyatlar sürekli artıyor. Aynı üç harfli marketten her ay yarım litrelik su alıp bir önceki ayın fiyatıyla kıyaslıyoruz. Son bir ayda 7 TL olan su 9 TL’ye yükseldi. Market sahiplerine, enflasyon, kur artmıyor, zamlar niye durmuyor diye sorduk, yanıt şöyle: TÜİK verileri gerçeği yansıtmıyor, gerçek maliyetleri yansıtmazsak ayakta duramayız.

O zaman şu gerçek de ortaya çıkıyor: İktidar enflasyon verilerini fiyat artışlarını umursamadan emekli ve emekçiye zam yapmamak için açıklıyor. Gerisi umurunda değil. Yine TÜİK verilerine göre en üstteki gelir grubunda olanlar toplam harcamaların yüzde 48’ini yapıyor. Ama enflasyon o grubun umurunda değil, çünkü paraları var. Şimşek ise enflasyonu oluşturanlara değil, enflasyondan inleyenlere yükleniyor.

Sonra, koş CHP enflasyonu düşürelim...