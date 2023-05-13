İktidar umudu yağmurla buluştu

13 Mayıs 2023 Cumartesi

Millet İttifakı’nın genel başkanları ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu final mitingini Ankara’da seçmenin karşısına tam kadro çıkarak yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu eski adıyla “Tandoğan” yeni adıyla Anadolu Meydanı’na gelenler yağmura karşın alanı terk etmedi, sırayla bütün liderleri dinledi ve alkışladı.

Miting alanına muhabirimiz Sarp Sağkal ile birlikte Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir güzergâhından girdik. Yollar kapatılmıştı ve insanlar miting alanına gidiyordu. Bir kadına “Köpeğinizle nereye” diye sorduk. Yanıtı kısa oldu: “Oğlumla mitinge gidiyoruz.”

İki genç kız, ellerinde katladıkları bir dövizle yürüyordu. “Dövizinizde ne yazıyor, görebilir miyiz” diye sorduk, “Bizim dövizimiz yok” diye esprili yanıt verdiler. Taşıdıkları dövizde, “Kemalim çalmaz” diye yazıyordu.

Pankartlarda yoğun olarak “İki Kemal” vurgusu vardı: “Birinci Kemal kurdu, ikinci Kemal kurtaracak.”

SAHNEYE ÇIKMIYORMUŞ

Sahneye önce CHP ve İYİ Parti’nin Ankara seçim bölgelerindeki milletvekili adayları çağrıldı.

Adı okunmasına karşın, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin ve 2. bölge 2. sıra adayı aynı partiden İdris Şahin gelmedi. Öğrendiğimize göre Ergin, hiçbir etkinliğe çıkmıyormuş.

İYİ Parti adayları sahneye çıkınca renkli görüntüler oluştu. Bir kadın aday asker selamı verdi, başka bir aday ülkücü işareti yaptı, bir başkası Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen kalp işareti… Hepsi de alandan karşılık buldu.

Meydana bakan bir otelin terası, Tandoğan Orduevi ile MKE binasının pencereleri ve diğer binaların balkonlarında insanlar mitingi izliyordu. Bir binaya asılan ve liderlerin toplu olarak bulunduğu resmi iki yerden yurttaşlar kalp şeklinde oyarak o aradan mitingi seyrediyordu. Okyanusya’dan gelen bir yurttaşın pankartında, “Avustralya’nın kalbi Türkiye için atıyor” ifadesi dikkat çekiyordu.

KİTLEYİ ETKİLİYOR

Sahneye ilk çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş’a Ankaralıların sevgisi meydanda atılan sloganlardan da anlaşılıyordu.

Bir şeyi not düşmek gerek. İktidar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getirmeye çalışıyor. Ancak İmamoğlu’nun seçim kazanmadaki başarısı konuşma hâkimiyetiyle birleşmiş durumda. Kitleyi etkiliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu yağmurun altında alana seslendi. Durmayan yağmura karşın alandan pek ayrılan olmadı. İktidar umudu yağmurla kucaklaştı.