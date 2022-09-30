Siyasi umut

30 Eylül 2022 Cuma

Önce CHP lideri Kılıçdaroğlu bir kere daha “Benimle misiniz değil misiniz” diye sordu. Parti içindeki bazı isimlere üstü kapalı mesaj verdi. Bu çıkış sosyal medyadan karşılık buldu.

Ardından İYİ Parti lideri Akşener bir televizyonda “6’lı masa noter değil”, “Kazanmamız lazım, ciddi endişelerim var” dedi. Akşener’in, “Kemal Bey’in açıklamalarının kendi partililerine yönelik olduğunu düşünmek istiyoruz” sözleri de dikkat çekiciydi. Muhalefetin iki büyük partisi iniş çıkışlarla dolu bir süreci götürmeye çalışıyor. Şöyle...

Uzun süredir CHP’de Kılıçdaroğlu’nun adaylaşması noktasında ciddi çalışmalar yürütülüyor. Epey bir süre önce çalışılacak danışmanlar planlandı, adaylaşmanın toplumsal ayağı “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” ile oluşturulmaya çalışılıyor. Kılıçdaroğlu, bazen bir günde birkaç ile ziyarette bulunuyor, birden çok programa katılıyor. Konuşmasını adaylığa hazır olduğu izlenimi bırakacak şekilde yapıyor. Örneğin, “İktidara geldiğimizde İstanbul Sözleşmesi’ni 24 saat içinde yürürlüğe koyacağım” diyor. Bu sürecin “adaylaşma süreci” olduğunu anlamak için siyaset bilimci olmak gerekmiyor.

Bu yaklaşım sonuç da veriyor, sonuçlar kamuoyu yoklamalarına yansıyor. Kılıçdaroğlu’nun seçmen algısı yükselmeye başladı. Bazı CHP’liler kulislerde, “Genel başkanımız aday olursa kazanıyoruz. Burada sorun yok, yaptığımız anketler de bunu gösteriyor” diyor.

Ancak İYİ Partililerin bazı “CHP üyelerini” aday olarak dillendirmesi, hem tabanda hem de genel merkezdeki kurmaylarda tepki oluşturuyor. Bu tepkilerin sosyal medyaya yansımasına İYİ Partililer aynı yöntemle karşılık vermeye başladı.

Gelişmelerin iyi tarafı, parti sözcülerinin-yetkililerinin sakinliğini koruması. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi’nin yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde sükûnetin ön plana çıktığını gözlemledik.

TERÖR GÖLGESİ

Türkiye seçime yol alırken ve muhalefetin ortak aday çabaları sürerken Mersin’den ürkütücü haberler gelmeye başladı. Önce CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanları “PKK bağlantılı” gerekçesiyle gözaltına alındı. Bir süre sonra polisevine iki terörist saldırdı. Sonra yine Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon yapıldı. Soruşturma sonuçlarının netleşmesi için henüz erken ancak siyasi algı hiç de hoş değil. İktidarın uzun süredir CHP’yi PKK ile örtüştürme çabası akla gelince muhalefetin işi daha da zorlaşabilir.

Bu ortamda 6’lı masa bileşenlerinin artık bazı aşamaları geçmiş olması gerekiyor. AKP’den kopan taban, güçlü bir seçenek ve umut arıyor. Bu güçlü siyasi umut bir an önce yaratılmalı. Böylece seçim sürecini kirletme arayışları önceden boşa çıkarılabilir.