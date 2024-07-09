Almanya’da mehter yürüyüşü ile güç gösterisi...

09 Temmuz 2024 Salı

Hangi sivri akıllılarımızın buluşydu bilemiyorum... Almanya’da yaşayanların nasıl değerlendirdikleri, kendi mezhepleri, algılamalarıyla çok farklı olabilir. Geçmiş yıllarda komşu kapısı yapmış olmanın birikimleriyle öngörülerim olsa da uzaktan ahkâm kesme hakkım yok. Uzaktan bakaraktan şaşkınlıklarını paylaşan Almanlar kadar, bizimkilerin de çok farklı sonuçlar çıkarımları olabilir. Bilindiği üzere iki adım ileri, bir adım geriye çekilişle yürüyüşün Osmanlı tarihi üzerindeki yeri ile günümüz algılanmaları çok farklı, eğlenceli mizah dolu üretimlere de kaynaklık yapmış olabilir...

Günlerle, çok haklı gündemimizin başına çıkmış tartışmalara, pazar günkü Cumhuriyet’in manşetindeki, sporcularımıza dönük “Teşekkürler çocuklar” başlığı ile nokta koymuş olalım. Geldi geçti, bizi umutlandıran, moral değerler kazandıran gündem, hızla “Önümüze bakmanın zamanıdır” uyarılarıyla değişiverdi. Gerçek gündemimizin ekonomi üzerinden, gelişmeleriyle tartışmalarımıza dönmekle kalamadık. Yaşamın dayatmalarıyla soluksuz gündeme geliveren eylemlerin, yeni gelişmeleri, yeni boyutları ile yüz yüze geliverir olduk...

Yarası olanlar eskisi gibi gocunmakla kalmıyorlar. Yerel seçimler öncesi, seçim sonuçları sonrası yükselen toplumsal, dipten gelen dalgaların etkisinde, olmalarını gerekli gördükleri yerlerde yerlerini almış olarak tepkilerini gösteriyorlar. Gözlemlerimizi eklemlersek Saray’ın, tek adam rejiminin, bugünlere kadar başarıyla yürüttüğü gündem saptırmaca taktiklerinin uzun soluklu, başarılı olabilme olasılıklarının ömürleri giderek kısalıyor..

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İstanbul gibi tıkış tıkış yaşanan, tek çıkış yolunun raylı sistemlerle, sadece işlerine, gereksinmelerine göre de değil, hızlı iletişim ağında katılmak istedikleri eylemler, direnişlere ulaşmada da etkin kulanılıyor olmalarının sonucu, her gün gürültülü, eğlenceli eylemleri de gitmeden paylaşmak olanağı doğuyor. Metroları, eylemlerine uygun giyim, afişlerle, kendilerini donatmış olarak dolduran kalabalıklar, vagonları da eylem alanında dönüştürmüş olarak diğer yolucuların destek, alkışlarını da almanın keyfi ile toplanma alanlarından, eylem alanlarına doğru akıp gitmede uzmanlaştılar. Yaz şenliklerine, festivalere gidiş havaları egemen.

Afiş, sloganların sorunları yansıtan kapkaranlık gerçeklikleri ne kadarıyla ile algılanabiliyor? Sorgulanabilirse de toplumsal destek, kabul görü, demokrasinin olmazsa olmazına yönelik bir toplumsal evrilmenin, değişimin içindeyiz gibime geliyor... En etkili olanı ise ne yaş ne farklı kültürler, kimliklerin çarpıcı farklılaşmalarına, giyim kuşamlara, yaşamlarına yansıyan boyutlarına aldıran yok. Kısacık şortlarıyla kadınlı, erkekli dövmeliler ile, en kapalısından tarikatlara göre örtünmüşler, yan yana, birbirlerini yadsımadan çok sıcak davranış kalıpları içinde yardımlaşmalarını esirgemez oldular.

Geçtiğimiz haftanın haberlerinde, Esad ile görüşmede önü kapmış CHP Genel Başkanı Özgür Özel değil miydi? Son haberlere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile yeniden görüşmeyi düşündüğünü kamuoyu ile paylaşıverdi. Geçmişte de işbirliklerini anımsatmayı da unutmamayı seçti. Putin’in rolü, Şanghay Zirvesi gelişmeleri, ABD’nin Ortadoğu, Afganistan, İran üzerinden yeni stratejileri... Hepsi birden ana haberlerde, sıcak gündem başlıkları. Çoklu yeni dünya düzeni dengelerinin dalga dalga yeni sürprizlerinin dışında kalmak olanaksız... Altında kalmamanın çırpınışları kaçınılmaz...

