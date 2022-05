Müjde, kıl biber 50TL iken 30TL’ye düşmüş!

07 Mayıs 2022 Cumartesi

Bir kilo kıl biber, domates, sarmısak, en ucuzundan sıvı yağla kızartma yapmaya kalkışın kaça patlar dersiniz? Olsa olsa dört kişi paylaşabilir. Sorgulamaya kalkarsanız midenize oturabilir, nefis tadına karşın ağzınızın tadını kaçırabilir.

Öğretmen diplomalılar üzerinden yapılmış taze bir çalışma, çok çarpıcı sonuçları ile medyada çok yaygın dolaşımda olunca, birisini gözünüzden kaçırıp atlasanız diğerini gözünüze sokabilir. Hani Saray erkinin gözünüze gözünüze sokmaya dönük açıklamalarında bakanlığın çok övünülen öğretmenlerin kadroya alınması haberi var ya, 15 bin öğretmeni kapsıyormuş. Yetmese de yoktan iyidir diyecekken, öğretmen örgütlenmelerinin yaptıkları bu çalışmanın raporunda yer alan diğer bölümler gözünüze batıveriyor.

İş bulamadıkları için öğretmenlik yerine her işe bulaşan öğretmenlerimizin kayıtlı, sigortalı çalışabilen şanslı sayılanlarının, çalıştıkları ürün satışı işlerinin her türlüsünde, her işte çalışmaya onay vermek zorunda kalmışlarının dağılımı yeterince çarpıcı, düşündürücü. Bakanlığın kadroya aldığı sayıların devede kulak kaldığını gösteren verileri, reklam işlevlerine karşın, “kader utansın” diyerek artış sıralamasına göre paylaşmamak olmuyor. Satış mağazalarında çokça karşılaşabileceğiniz öğretmen diplomalılarımızın ekmek parası için yaptıkları çeşitli işler arasında eğitimlerine en uygun düşeni olsa olsa kasiyerlik olabilir. Eh, yönetim işlerine verilenlerinin de eğitimleri ile bağdaştığı söylenebilir. Gerisi mal nakliyeciliği ile temizlik olmak üzere sıralanabilir. Migros’ta iş bulabilmişler 15 bin 584, Carrefor’a alınanlar 16 bin 457, BİM’de 17 bin 768, A101’e yerleştirilenler 19 bin 357, ŞOK’ta çalışanlar 21 bin 968.

İyi bayramlar!..

***

Cumhurbaşkanımız Erdoğan açıkladı. Atlamış olabileceğimiz kaygısı ile Saray’la bağlantılı çalışan akla gelebilecek pek çok sözcü, bakan, partili, milletvekili halka ulaşabilecek her yerden aynı açıklamayı yineleyip duruverdi. Suriyelilere Suriye toprakları üzerinde briket evler yapıyormuşuz. Bir milyon Suriyeli ülkesine dönecekmiş. Dört koldan kaçak gelen, ülkemize sığınan kaçak göçmenlerin sayıları karşısında pek de anlamlı olamayacağı gerçeği bir yana. Projenin çekiciliğini sağlayacak inşaatlar arasında alışveriş merkezleri ile okullar, güvenliklerinde görev alacak asker-polisleri barındıracak bizim kesemizden ödenen paralarla yapılmış binalar da varmış. Gaziantep Üniversitesi’nde yetiştirilmiş eğitimci kadroların ücretlerinin bizim kesemizden, bizden toplanan vergilerle, bizim hazinemizden sağlanması da cabası.

Bizim evsiz barksızlarımızın ev, kira fiyatlarındaki çok kısa aralıklara gelen uçan zamlar karşısındaki durumları, bizim fakirlerimizin yoksullaşmada dibe vuruşları önlenemeyenlerin, halleri ne olacak? Rusya-Ukrayna savaşının sadece ülkelerinden kaçan zenginlerinin satılık, kiralık evlerimize el koymaları, öncelik almalarıyla gelen sonuçlar bile tek başına çok ürkütücü. Bizden düşük değerlerle ev almış, açtıkları işletmeler için mal-mülk edinmişlere verilen vatandaşlık hakkını unutmayın. Başınızı hangi kentleşme alanımıza çevirirseniz çevirin, vatandaşlık kazanmış yabancı uyruklular çoğunlukta. Sonuçları çok çarpıcı ortada. Çaresizlik, mülk, nüfus ağırlıkları yerel nüfus sayılarına oransal olarak yaklaşmış, yüzde 40’ların üstüne çıkmış merkezler için son çare, yabancı uyruklulara konulduğu ilan edilen, uygulanıp uygulanmadığı bilinemeyen, hukuk açısından, insan hakları boyutları ile kolay kolay savunulamayacak yaptırımların, siyaseten yükselen kaygıların eseri olduğu gerçeği de ortada.