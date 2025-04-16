Emperyalizm destekli faşizm yükselirken

16 Nisan 2025 Çarşamba

Tarihin akışı ilginç olaylara gebe...

19 Mart’ta başlayan süreçle birlikte üniversitelilerin ülkenin geleceği konusunda iktidara yönelik protestoları, proje okullardaki öğretmen sürgünü ile liselilere sıçradı.

Üniversiteliler gibi politikadan uzak oldukları düşünülen liseliler, her şeyin farkında olduğunu çarpıcı şekilde kanıtladı. Protestolardaki gençlerin ellerinde Nutuk, dillerinde Öğrenci Andı var. O ant ki 1933’ten beri okullarda okutulmuş ama AKP döneminde, birinci çözüm süreci sırasında 2013 yılında okullarda okunmasına son verilmiş ve bu karar etnikçiler ile 2. cumhuriyetçiler tarafından sevinçle karşılanmıştı.

Şimdi AKP döneminde doğup büyüyen liselilerin o andı unutmadıklarını görüyoruz. Kendi istekleriyle hem andı hem de Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni sokaklarda haykırıyorlar. Tek başına bu olay bile AKP’nin onca baskıya karşın Türkiye’de Kuvayı Milliye ruhunu yok edemeyişinin güçlü bir kanıtıdır.

‘SİZİN SİYASETİNİZ BİZDEN BİR GELECEK ÇALDI!’

İstanbul’daki eylemlerden birinde konuşan bir liseli, elinde mikrofonla kalabalığa seslenirken yaşanan sorunun bam teline işaret etmiş: “Okullar bir süredir yalnızca eğitim kurumları olmaktan çıkarılıp yeni bir kuşak yaratma projesinin merkezine yerleştiriliyor. Eleştirel düşüncenin değil itaatin, bilimsel düşüncenin değil dogmaların, özgürlüğün değil baskının egemen kılınmaya çalışıldığı bir süreçle karşı karşıyayız ve biz bu düzenin sessiz seyircisi olmayacağız İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önündeyiz. Çünkü sözümüzü sakınmıyoruz, bu düzeni teşhir ediyor, yıkıma karşı mücadele bayrağını yükseltiyoruz. Bugün burada öğretmenlerimiz için, laik ve bilimsel bir eğitim için baskılara biat etmeyen liseliler adına konuşuyoruz. Bize diyorlar ki siz siyasete karışmayın, sizin siyasetiniz öğretmenlerimizi görevden aldı, sizin siyasetiniz ders kitaplarımızı gericilikle doldurdu, sizin siyasetiniz bizden bir gelecek çaldı!”

KARŞIDEVRİM TARİKATINA MÜRİT YETİŞTİRME PLANI SÜRÜYOR!

Tam da aynı nedenlerle geçen ay, Üç Devrim Yasası’nın 102. yılında, aynı yerde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önünde Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin düzenlediği protesto eylemindeydik. Orada yaptığım konuşmada AKP döneminde milli eğitime çekilen gerici operasyonu tanımlamış ve şunları dile getirmiştim:

3 Mart 1924’te TBMM’de Üç Devrim Yasası’nı kabul edenler, bu ülkenin tarihinde çığır açtı. Ancak önümüzde açılan o ufuk, devrimin yoluna bir çığ gibi düşen siyasal İslamcı gericilikle kapatıldı. Bu geriye gidişin temel nedeni, bir karşıdevrim tarikatına dönüşen AKP’nin kendisine mürit yetiştirme planıdır!

Bugün adliye binalarında şeriat çığlıklarının atıldığı, müfredata yaratılış teorisi sokulurken evrim teorisinin, integralin çıkarıldığı, çocukların sınıfa konan maket mezar ve “kurban” üzerinden acı ve şiddete maruz bırakıldığı, dinci gericiliğin azdığı bir dönemdeyiz!

Bu gençler, öğlenleri okulda alacakları bir bardak çay ile bir sandviçin parasını dahi ödemekte zorlanan, gelecek kaygıları her geçen gün artan, umutları köreltilen bir kesim aynı zamanda...

Peki ne yapmalı? Öncelikle karşıdevrime karşı sesi yükseltmek gerek. Bu ilerici yurtseverlerin birincil görevidir. O nedenle ne şeriat ne tarikat, laik eğitim, laik Cumhuriyet diyoruz!

Emperyalizm destekli faşizmi yükseltirken toplumun her kesimini ayağa kaldıran AKP’nin kendisidir. Gün laik eğitim için, laik hukuk için, laik devlet için birlikte mücadele günüdür. Bu uğurda mücadele veren ve eğitimdeki gericiliği protesto eden tüm yurtsever devrimcilere, laik cumhuriyetçilere, ilerici eğitim emekçilerine, sessiz kalmayı reddeden liselilere ve üniversitelilere selam olsun!