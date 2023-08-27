Gericiliğe liberal bakışın sonu şeriattır

27 Ağustos 2023 Pazar

Tam da öngördüğümüz gibi oldu. AKP’nin bugüne kadar dile getirmediği bazı gerici talepler, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR aracılığıyla gündeme taşınıyor. Zaten bu partilerin iktidar koalisyonuna dahil edilmesinin öncelikli nedeni de buydu.

On gün kadar önce Hizbullah’ın yönetici kadrosunda yer alan Mustafa Durgun’a geçmiş olsun ziyareti yapan HÜDA PAR milletvekili Faruk Dinç’in kim olduğunu, 4 Haziran 2023 tarihli yazımda anlatmıştım.

“Çarşaf kadına izzet katar” dediğini...

Diyarbakır’daki bir fuarda tanıtım yapan mankenlerin “kentin maneviyatına aykırı” olduğunu ileri sürdüğünü...

“LGBT sapkınlığı yürüyüşü serbest, şeri düzen istemek müebbet... Biz koyun değiliz ve zindan güllerimiz de sahipsiz değildir” diyerek nefret söyleminde bulunduğunu...

“Şeriat ismini duyunca kahrolan, mimsiz medeniyet hayranlarına ve ‘Şeriat istiyorsanız Arabistan’a gidin’ diyenlere diyoruz ki: Yıllarca bu topraklarda şeriat hukuku uygulandı. Siz sonradan geldiniz” dediğini yazmıştım.

ANAYASAYA KARŞI MİLLETVEKİLLERİ

Mersin milletvekili seçilen Dinç, şimdi de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in karma eğitimle ilgili açıklamasını desteklediklerini söyledi. “Karma eğitim zorunlu olmasın. İsteyen erkek okullarına gitsin, isteyen kız okullarına gitsin. Karma eğitimin laiklikle ne alakası var” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden biri olan laik eğitim, cinsiyet ayrımını kaldırarak kadın erkek eşitiliğini uygulamaya geçiren karma eğitime dayanır. Milletvekili olarak halkın ödediği vergilerle maaşını alanlar da TBMM’de “Namusum ve şerefim üzerime yemin ederim” diyerek ettikleri yemine bağlı kalarak anayasaya uymak zorunda.

Cumhuriyetin en önemli kazanımlarından biri olan Medeni Kanun’a saldıran Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel ise kadınlar hakkında burada tekrarlamak istemeyeceğim sözler sarf etti.

Hayatının bir döneminde üç eşi olduğunu açıklayan bu şahsın, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadeleri de hukuk devletine aykırıdır. Bu ülkenin yasalarına uymayan biri milletvekili olamaz, normal şartlarda milletvekilliğinin düşürülmesi gerekir ama milletvekili dağılımı nedeniyle bunun olmayacağını hesap ederek Cumhuriyete karşı nefretlerini kusuyorlar.

KARŞIDEVRİM ATAĞI

Gericilik yarışında erkekler öne çıksa da dinci partilerin kadın üyeleri de onlardan aşağı kalmıyor. Bunlardan biri olan HÜDA PAR Ağrı Kadın Kolları Başkanı Saliha Adıgüzel, kız çocuklarının giyiminden rahatsız olmuş. Çocukları için tesettüre uygun kıyafet bulmakta zorlanan aileler varmış, üreticiler çocuklar için de buna uygun kıyafet üretmeliymiş!

Çocuk bedenine cinsel bir nitelik atfedilmesi sonucunu da doğuran bu yaklaşım, laik bir Cumhuriyette kabul edilemez. Ama Adıgüzel’in AKP ile uyumlu olduğu da ortada...

Hatırlarsanız 2014’te Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelikteki “başı açık” ibaresinin kaldırılması ile ilgili olarak açıklama yapmıştı. Avcı, türban serbestliğinin imam hatip ortaokullarında zaten uygulandığını, artık beşinci sınıftan itibaren kız çocukları için de uygulanabileceğini belirtmiş, böylece türban ortaokula kadar inmişti.

On yaşındaki çocukların bile aile ve mahalle baskısıyla türbana sokulmasının yolunu açan AKP’nin 21 yıllık iktidarı, gericiliğe liberal bakışın sonunun şeriat olduğunu tartışmasız bir şekilde kanıtladı.

Çocukları tesettüre sokmak, kadınları eve kapatmak isteyen tarikatlara “sivil toplum örgütü” derseniz, karşınızda işte böyle Taliban ilkelliğini bulursunuz.