Hukuk bir gün hesap sorar!

23 Şubat 2025 Pazar

Geçen çarşamba günü, 19 Şubat tarihinde, bu köşede bir suç duyurusunda bulundum. HÜDA PAR’ın Diyarbakır’da düzenlediği “Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı”nda anayasal düzene karşı gelinerek suç işlendiğini anlattım. Bu durum karşısında cumhuriyet savcıları gereken işlemi yapmıyorlarsa görevlerini ihmal ediyorlar demektir diye yazdım.

Yazıma farklı kesimlerden farklı tepkiler geldi. Yargı bağımsızlığının yok olduğunu belirten bazı okuyucularım oldu.

Ama ben gazetecilerin tamamen susturulmaya çalışıldığı bu totaliter rejimde, gerçekleri ortaya koyan her yazının çok önemli olduğunu ve günü geldiğinde hepsinin belge olarak işe yarayacağını biliyorum.

Nitekim yazım, yayımlandıktan bir gün sonra, 20 Şubat’ta Yargıtay Başsavcılığı’na HÜDA PAR yöneticileri hakkında yapılan bir suç duyurusunda kullanıldı. Başvuruyu yapan kişi avukat İsmail Çakmak. Bu köşenin okuyucularının hatırlayacağı gibi, daha önce de yazılarımda adı geçen Çakmak, laik Cumhuriyetin yılmaz bir savunucusu.

Mayıs 2023 seçimlerinden önce, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına üçüncü kez adaylığının “anayasayı ihlal suçu” oluşturacağını vurgulamış ve kabul edilmemesi istemiyle Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmuştu.

HÜDA PAR’ın “anayasayı ihlal suçu” oluşturan çalıştayı hakkında da aynı sorumluluk bilinciyle üzerine düşeni yapmış. Yargıtay Başsavcılığı’na yaptığı başvuruyu her yurtseverin bilmesi gerektiğini düşündüğüm için, ilgili bölümleri okuyucularımla paylaşmak da gazeteci olarak benim görevim.

HÜDA PAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

“Ben bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım ve avukatlık yemini yapmış Ankara Barosu’na kayıtlı bir avukatım. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’ni tehdide yönelik her eylem doğrudan TC’nin yurttaşlarının tümünü ilgilendirir. Beni de ilgilendirmektedir.

Bu nedenle işbu başvuruyu yapmak hem anayasal ve yasal bir hakkımdır; aynı zamanda görevimdir.

HÜDA PAR, Türkiye’de eylemlerini sürdüren bir siyasi partidir. 15- 16 Şubat 2025’te Diyarbakır’da bir çalıştay düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzenine karşı gelindi. TC’yi korumak ve kollamakla görevli tüm kurumlara ve kurallara meydan okundu. TC’nin anayasası, TCK, Medeni Yasa, tüm Devrim Yasaları hiçe sayıldı. HÜDA PAR’ın bu eylemleri herhangi bir ön inceleme veya soruşturma yapmayı bile gerektirmeyecek açıklıkta alenen TCK’ye bir meydan okuma şeklinde devam etmektedir.

Çok yoğun işleriniz nedeniyle, gazete okumaya, TV izlemeye fırsat bulamıyor veya bulamamış olabilirsiniz. İşbu dilekçeme ek olarak Cumhuriyet gazetesinin 19 Şubat 2025 günlü sayısını dilekçem ekinde tümüyle bilgilerinize sunuyorum. Birinci ve altıncı sayfalarda köşe yazarı Zülâl Kalkandelen konuya ilişkin detaylı iddia ve açıklamalarda bulunmaktadır.

ÇEDES başarılı oldu eğitim birliğini yok etti, laikliğe aykırı bir şekilde medreseler açma, imam hatip okulları ve Kuran kursları açma eylemleri de aldı başını gidiyor.

HÜDA PAR da TC’yi dinamitlemeyi, laikliği ve TC’nin tüm kurum ve kurallarını yok etmeyi hedefleyen eylemlerini meydan okuyarak sürdürüyor. Seyirci kalınamaz. HÜDA PAR’ın Türkiye Cumhuriyeti’ni yok etmeye kalkışmasına izin verilmemesi konusunda gerekenlerin yapılmasını ve sonucunda tarafıma da bilgi verilmesini diler ve isterim.

Saygılarımla

Avukat İsmail Çakmak”

BAŞSAVCILIĞIN YANITINI MERAKLA BEKLİYORUZ

Birileri yine “ülkede yargının durumu ortadayken bu ne işe yarayacak” diyebilir. Bu suç duyurularının hepsi AKP döneminde anayasaya karşı işlenen suçlar hakkında birer belge. Gün gelecek hukuk devleti tesis edilip yargı bağımsızlığı sağlandığında, laik Cumhuriyeti hançerleyenler yargıçların karşısına çıkacak, sorumlular hesap verecek.

Hukuk bir gün mutlaka hesap soracak!

