Laik hukuktan ödünün ilk kurbanı çocuklar ve kadınlar!

26 Ocak 2025 Pazar

2003 yılında dönemin ABD Başkanı Bush, Amerikan kamuoyuna şu güvenceyi vermişti: “Irak’taki yeni rejim, bölgedeki diğer uluslar için dramatik ve ilham verici bir özgürlük örneği olacaktır.”

Oysa ABD öncülüğündeki Irak işgalinden bu yana sağcı Irak siyasi partileri kadın haklarını geri almaya çalışıyor. Bu hafta iyice ileri gittiler. Irak Parlamentosu, çocuk yaştaki evlilikleri meşrulaştıracak bir yasanın kabul edildiğini duyurdu. 1959’dan beri uygulanan 18 yaşın altındaki çocukların evlenmesini önleyen kişisel statü yasasını değiştirerek yaptılar bunu.

Bu değişiklik, insanların evlilik, miras, boşanma ve çocuk velayeti gibi ailevi konularda dini veya medeni düzenlemeler arasında seçim yapması kuralını kabul ediyor. Yeni yasa, Müslüman bir çiftin evlilik sözleşmesi yaparken Sünni veya Şii mezhebinden birini seçmesini zorunlu kılıyor.

ÇOCUK EVLİLİĞİNİ MEŞRULAŞTIRAN MEZHEPLER!

Değişikliğin ilk tasarısında dokuz yaşındaki çocukların evliliğine izin verileceği açıkça yazarken sert protestolar nedeniyle gözden geçirilmiş yeni bir versiyon hazırlandı. Buna göre yasal vasiler ile hâkimin onayıyla, eski kanunun evlenme yaşını 15 veya 18 olarak belirleyen maddelerinin yeniden metne konulduğu belirtilse de başka bir tehlike söz konusu. Çünkü yeni yasa, dini liderlerin İslam hukukuna dayalı yorumlar yaparak evlilik yaşı konusunda daha esnek kararlar almalarının önünü açıyor.

Çiftler evlenirken Şii Müslüman veya Sünni Müslüman kurallarını tercih ettikten sonra din adamları ile avukatlara topluma özgü düzenlemeler oluşturmak için dört ay süre tanınacak.

Uzmanlar, dokuz yaşındaki çocukların yasal olarak evlenmesine ilişkin düzenlemeye, Şiilerin takip ettiği İslami hukukun bir yorumu olan Caferi içtihatlarına göre izin verileceği konusunda uyarıyor.

Sonuçta yapılan bir Şii evliliği ise dokuz yaşına kadar inebilecek evlilik yaşı, Sünniler için 15 olacak. Her durumda ikisi de çocuk evliliğine yol verecek!

Iraklı milletvekillerinin belirttiğine göre çocuk evliliklerini potansiyel olarak meşrulaştıracak bu mezhepçi yasa tasarısı, parlamentoda oylama kurallarına aykırı bir şekilde yasalaştı. Irak Parlamentosu’nun hukuk komitesi üyesi de olan Alia Nassif, oylamanın bir yasayı geçirmek için gereken minimum milletvekili sayısı mevcut olmadan gerçekleştiğini, bu yüzden yasa karşıtlarının iptal davası için başvuruda bulunacağını açıkladı.

ÖMRÜ ÇALINAN ÇOCUKLAR

Anlaşılıyor ki Irak hükümetine egemen olan Şii koalisyonu ve müttefikleri, toplumun dikkatini yolsuzluklardan uzaklaştırmak için bu çağdışı yasaları Iraklılara dayatmaya çalışıyor. Ne kadar tanıdık bir tezgâh!

Duygusal ve fiziksel anlamda çocuk olan bir insanın, okulda eğitim görüp yaşıtlarıyla özgürce oyun oynaması gereken bir çağda evlendirilmesi, her şeyden önce çocuk tecavüzüne yasal kılıf bulunması anlamına gelir!

Bu yasanın kabulünden sonra Irak’ta yaşanabilecekleri düşünmek bile insanı dehşete düşürüyor. Dokuz yaşındaki çocuğunun evlenmesine izin veren bir aile, onun cinsel açıdan sömürülerek hayatını karartıyor, ömrünü çalıyor demektir. Bu suçun hiçbir şekilde telafisi yok, affı da olmamalı.

Irak’ta yaşananlar, laik hukuktan ödün verildiği anda önce çocukların ve kadınların hayatlarının nasıl karartılabileceğine son örnek!