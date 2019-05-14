Saray için ‘daha güzel’ nasıl olacak?

İmamoğlu’nun bir gencin doğaçlama önerisinden esinlenerek, sosyal medyada tavan yapan “Her şey daha güzel olacak” sloganını yadsıyamayan Başkan Erdoğan’ın “Daha güzel olacak” çıkışı, kuşkusuz Saray adına seçim sonucunun tersine çevrilmesi beklentisini yansıtıyor. YSK’nin sayısız dayatmalarla, kendi kendini haksız-hukuksuz bir dizi çelişkili karar vermeye zorlayan, tek zarfın içinden, “yok sayılmaya kalkışılan bir tek oyumuzun, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu’na verilmiş oyun sihirli gücü, korkusu üzerinden..” yandaş yorumlar içinde de çok fazla çelişkiler var..

Yüzde doksan beş üstü ele geçirilmiş güdümlü medyada, her gün bir başka olasılığa dayalı tartışmaları bıkkınlık tadında dinlediğimizden, kimilerini yinelemenin de bir anlamı yok. Ancak Saray, Cumhur cephesi adına “daha güzel” nasıl sonuç alınabileceğinin, okus pokussuz açıklaması gerçekten zor..

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Sandıklardan tek zarfın içinden çıkan oyların, İmamoğlu’na verilenleri dışındakiler için yapılmış sayısız bir daha, bir daha sayımlardan çıkan sonuçların doğru olduğu Saray’ın da, YSK’nin de kabulü. Dün YSK, CHP ve İYİ Parti’nin aynı zarftan çıkmış oyların tümü için birden yeniden seçim yapılması gerektiği başvurusuna şipşak ret kararı verebildi. Saray, daha baştan, aksine yapılmış tüm itirazlar, şaibe olasılıklarına ret fetvasını vermişti..

İmamoğlu’nun oylarına itiraz gerekçelerinin temcit pilavı yinelemelerinde ise aynı çuvalların açılıp açılıp sayılmaları sonucunda Yıldırım lehine farkın kapandığına ilişkin sayılar çelişkili de olsa verileri üzerindendi. Çuvallardan çıkmış geçersiz oyların karıştırılmış olarak nasıl sağlıklı sayılabildiği tartışmalarına hiç girmeden, açık kazanılmış seçim sonucunu tanınmamasının nasıl hak-hukuk-adalete uygun olduğu tartışmalarını, seçim tarihimize yazılmış en büyük kara leke olarak askıya alıyoruz ya.. YSK seçim yenileme kararı karşısında bağrımıza taş basmış olarak kaldığımız noktadan sonrasına, seçim yenilemesine zorunlu geçiş yapıyoruz ya..

Saray, Cumhur cephesi adına, İmamoğlu’nun çoğunluk oyunun, okus pokussuz nasıl buharlaştırılabileceği sorgulamasına geçelim. Yeni seçim tarihine kadar yandaş seçmen oyları nasıl artırılacak? Kazanılmış seçim sonucunun iptaline ilk tepki, bir önceki seçimde aslında İmamoğlu’nun oylarını kırmaya yarayan DSP’nin kararı yeter. DSP’nin adayının çekilmesiyle DSP’nin bir önceki seçimde Yıldırım’a yarayan oyları, çoğunlukla İmamoğlu’na verilmese dahi, çok ciddi lehine farkı patlatacak.

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Cumhur cephesinin, YSK’nin yüze göze bulaştırılmış dayatmalarıyla çıkan tabloda kaldığımız yerden yeni dönem Başkanlık seçimi açılış kampanyalarında, yine dakika bir gol bir, sınır tanımaz haksız, hukuksuz yeni dayatmalar gündeme geliyor.. Daha önceki seçim kampanyası sürecinde, kötü polisliği Başkan Erdoğan ile MHP Başkanı’na bırakmış havalarında, göreceli barışçı çıkışlarıyla oy almayı seçtiği varsayılan Yıldırım’ın ilk çıkışı bile öfkeli: “Arıza giderilecek” ne demek?

Seçim gecesi YSK’nin resmi sonuçları vermediğini söylediği AA’nın, devletin bizim vergilerimizle çalıştırılan kurumunun resmi sonuçlarmış gibi yaptığı yayının uygun bir saatinde, çok düşük bir oy farkı söz konusu iken, seçim kazanmış konuşması yaptırılan Yıldırım’ın netleştirilememiş durumunun bugüne kadar inandırıcı hiçbir açıklaması gelmemişken.. Hangi arıza giderilecekmiş?

Erdoğan’ın, “Daha güzel olacak, daha güzel olacak..” ilk tramvaydan iftar açılışının ardından söylediği açılış sözleri ne anlama geliyor? Başkan Erdoğan bir önceki seçim kampanyalarının üstünde kamu kaynaklarıyla mı AKP’nin içinden yaşanan ekonomik, sosyal, siyasal kırılmaların altından kalkacak? Tek başına zorla bitmiş seçimin yenilenmesi, YSK kararının hemen ardından ülkemiz parası karşısında uçuşa geçen dolar, Avro yükselişlerinin kaçınılmaz kıldığı sorunlar yumağı gerçeğinde.. Geçen ramazandan bu ramazana iftar, savur fiyatlarında, dudak uçuklatan artışların verileri ortadayken. İşten çıkarmalar, işyeri kapatmaları, fabrika iflasları; esnafın, pazarcının tezgâh açamaması patlamaları yaşanırken. Siyasal İslam, AKP içinden kırılmalara, iç sorunları olduğu için girmeden..