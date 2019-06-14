Hayatı kararanlar!

Bir yandan duyarlı belediyelerce hayvanlar koruma altına alınıyor; öte yandan ortada deprem, su baskını, toprak kayması gibi doğa felaketleri yokken asfalt ortasından yarılıyor, köprüler çöküyor, duvarlar yıkılıyor, apartmanlar göçüyor, hayvancıklar telef okuyor, çocuklar ağzı açık bırakılmış kuyulara düşüp kirli suların içinde can veriyor, serinlemek isteyen gençler denizlerde-göllerde-ırmaklarda boğuluyor, kadınlar bebeleriyle sele kapılıyor, her mahallede yangınlar çıkıyor, işçiler dışarıdan gökdelenlerin camlarını silerken metrelerce yükseklerden düşüp paramparça oluyor...

Olaylar... Olaylar...

- Bir kişinin, boşandığı eşini oğlunun gözü önünde tokatlayıp tekmelerken, “Seni öldürürüm! Temizlerim! Boğazını keserim!” diye öldürmeye kalktığı...

- Nişanlısı kadını sürmekte olduğu arabanın içinde yumruklayıp dışarıya atmış olsa da, sorgulamada kadının ondan davacı olmadığı...

- Bir dedenin, on bir yaşındaki torununu cinselliğe zorladığı...

- Evine giderken kız arkadaşının yüzüne asit atarak bir gözünü kör edip yüzünü tanınmaz hale getirdiği...

- Aralarında tartışma çıkan 55 yaşındaki ağabeyin, 36 yaşındaki kardeşini kurşunladığı...

- Oğlu ile yürüyüş yaparken oradan geçenleri küfürlü konuşmalarından dolayı uyaran bir babanın, çıkan tartışma sırasında canından olduğu...

Nerede görülmüş?..

Vahşet... Vahşet...

- İlk evliliğinden olan kızına cinsel istismarda bulunduğunu neden göstererek, kocasını bıçaklayarak öldürdükten sonra dört parçaya ayırıp binanın arka bahçesine gömdüğü...

- İki kardeşin, köpeğini öldürdüğünü iddia edip aralarında tartışmaya yol açan bir kişiyi sokak ortasında bıçakla, baltayla öldürdüğü...

- Alışverişe gitmek üzere yolun karşısına geçerken otomobiliyle bir küçük kıza çarpıp bir süre arabanın altında sürükleyerek onun ağır yaralanmasına yol açan cani ruhlu adam...

- Yalnızca korna çaldığı için tartıştığı adamı öldüren...

- Bir üvey babanın eşinin 3 yaşındaki çocuğunu dövüp yüzünü gözünü morartarak canından ettiği... - Bir polisin, birlikte yaşadığı hanımı tabancayla 9 el ateş ederek öldürdüğü...

- Tartıştığı dinsel nikâhlı eşiyle barışmak isteyen kişinin, olumsuz yanıt alınca kendini, engel olmaya çalışan eşini, iki çocuğunu, baldızını, üzerlerine benzin dökerek yaktığı...

Nerede görülmüş?..

Ancak üçte birini buraya aktardığım insanlık dışı cinayetler son iki hafta içinde işlenmiş. Yalnız bunlar da değil, bir de “kan kusup kızılcık şerbeti içtim” deyip utanç duyduklarından basına sızdırmaktan kaçınan, baba-amca-damat- dayı-yeğen konumundaki sapıkların çocuk kızlara, oğlanlara tecavüzlerini gizleyen aileler var...

Ahlak çürümesi

Bunları okuyunca Hamlet’i yalnızlık dünyasında bunaltan ıssız sarayda buluyorum kendimi. Annesi, eşinin kardeşiyle işbirliği yapıp kulağına zehir akıtarak babasını öldürmüş, Ophelia’nın babası Saray Nazırı Polonius ihanet bekçisidir. Ophelia’yı deli gibi sevse de geleceği silinen Hamlet yaşamaktan umudunu kesmiştir.

Oyunun bir yerinde Hamlet’in çıkmazlarını duyumsayan arkadaşı Marcellus, “Çürümüş bir şeyler var şu Danimarka Krallığı’nda! Nereye varacak bunun sonu?” der.

Yönetimlerin insanı demokrasi darlığına soktuğu olaylar karşısında nerdeyse ortalara düşeceğim, Nâzım Hikmet gibi, “Bağır, bağır, bağırıyorum! Hava kurşun gibi ağır... Yüreklerin kulakları sağır...” dizelerini özgürlük bayrağı gibi dalgalandırarak, “Çürümüş bir şeyler var ülkemde. Nereye varacak bunun sonu?” diye bağıracağım!..