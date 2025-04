11 Nisan 2025 Cuma

Düşünme, beyinlerde birden oluşuveren yansımaların ürünüdür. Bu bağlamda, dostluk kavramı, bilgelerin, ozanların, sanatçıların düşünce dünyalarında doğmuştur.

Bu tür yaratıcı etkileşimler çağdan çağa daha da gelişerek beyinden beyine geçer, böylece insanın düşünsel varlığının besleyicisi olur. İlkçağ bilgelerinden Aristoteles, dost dediği birinden beklemediği bir durumla karşılaşmış olmalı ki “Dostlarım, dünyada dost yoktur” sözü beyninde türeyivermiş olmalı.

Âşık Veysel’e, “Seyyah olup şu âlemi gezerim/ Bir dost bulamadım gün akşam oldu” dizelerini söyleten de bu yaratı yeteneğidir.

ÇAĞRIŞIMLAR

AKP’nin kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği sözlerini gazetede okuyunca “Gerçek dost, yıldız gibidir, karanlık çökünce ortaya çıkar” sözünü anımsadım. Çelik’in bu çıkışının özünde, “Dost acı söyler” atasözümüz yatıyor.

Gönül isterdi ki yıllarca birlikte çalıştığı Çelik’in eleştirisini, Erdoğan’ın kendisi yorumlayıp değerlendirsin.

HÜSEYİN ÇELİK’İN UYARISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu gündeme getirerek yapılanları eleştiren Çelik, “AKP iktidara geldiği zaman yasaklarla mücadele etti. Vatandaşın önündeki yasakları kaldırmak için çok çabaları vardı. Yoksullukla ve yolsuzlukla mücadele etti. (...) Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması kabul edilebilir değil, protesto hakkının elden alınması, telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır. Unutulmamalıdır ki AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu. O gün sayın Erdoğan ve AK Parti’ye yapılanlar da yanlıştı, bugün sayın İmamoğlu ve CHP’ye yapılanlar yanlış. Halkın iradesiyle bilek güreşi yapılmaz. Geldiğimiz noktada Türkiye’yi hiç iyi bir noktada görmüyorum” diyor ve ekliyor: “Biz Ahmet’i, Mehmet’i tartışırken esası, özü, sistemi tartışmıyoruz. Gücü elinde bulunduran kendini haklı kabul ediyor. Haklı olangüçlü olmalıdır, güçlü olan kendini haklı kabul etmemelidir.”

Şunu da vurgulayayım, Çelik’in bu erdem yüklü yargılarına ancak uzun yıllar birlikte çalışarak ülkeye hizmet edenler varabilir.

ARACI

Ortada böyle bir gerçek varken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik araya girip konuyu özünden saptırarak CHP’yi, onun genç genel başkanını atılım ruhu yüksek Özgür Özel’i, inandırıcılıktan yoksun, dedikodu sayılabilecek sözlerle toplum katında küçültmeye çalışıyor.

Ömer Çelik, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak ‘cunta yönetimi’ ifadesini kullanmış. Oysa siyasi tarihimizde on yıllar boyunca cunta yönetimlerinin siyasi destekçisi her zaman CHP olmuştur: Demokratik siyasi sözlükte ‘Cunta, eşittir, CHP!’ Oysa Özgür Özel siyasi tarih bilmediği gibi siyasi cümle kurmayı da bilmiyor. Girdiği her seçimi millet iradesiyle kazanmış cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeleri kullanmak kötü niyetli bir siyasi cehaletten başka bir şey değildir. Tipik bir CHP geleneğidir; demokratik yollarla seçilmiş iradeye cunta derler, karanlık cunta yönetimlerine ise demokrasi diye bakarlar” diyor.

Ömer Çelik’in bu tutumunu okuyunca eskilerden birinin sözü, düşünce dünyamda ışıyıverdi: “Başkalarını zemmetmek (kötülemek) kendimizi övmenin dürüst olmayan bir şeklidir.”

Bu konu dışı yakıştırmalar, Erdoğan’la Hüseyin Çelik’in dostluğunu güçlendireceğine, kökünden sarsmıştır.