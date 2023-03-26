Siyasette Twitter ligi

26 Mart 2023 Pazar

Rahmetli Erbakan Hoca “Siyasette her zaman temenniye yer vardır!” demeci ile “Kadayıfın altı kızardı-kızarmadı” sözü ile hatırlanır.

Hoca, 1974-75 koalisyonunda Başbakan Bülent Ecevit’in yardımcısıydı.

Ecevit yurtdışı gezisinde iken “100 bin tank, 100 bin tayyare yapacağız!” diye demeç vermişti.

Ecevit geziyi erken kesip dönünce uçağın merdivenlerinde Erbakan’a sitem ederek sormuştu:

“Böyle bir konuyu Bakanlar Kurulu’nda görüştüğümüzü hatırlamıyorum, Nereden çıktı bu?”

Hocanın yanıtı mı?

“Merak buyurmayınız efendim.. Siyasette temenniye, her zaman yer bulunur!”

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Yeniden Refah Patisi lideri Fatih Erbakan belli ki babasının etkisinde fazla kalmış.

100 bin tank, 100 bin tayyare üretmek yerine cumhurbaşkanı olmak için “100 bin imza” temenni etmişti.

Olmadı.

Kendisini yanıltan belli ki 421 bin 353 takipçisi oldu.

Böylece siyasetteki en büyük dersini aldı:

- “Takipçi ipi ile kuyuya inilmez!”

İnilse Muharrem İnce ilk günün ilk saatlerinde cumhurbaşkanı adayı olmuştu bile.

Ancak dün, dördüncü gün 7.035.953 takipçisinin yüzde 1.5’i gidip imza vermiş ve rahat bir nefes alabilmişti.

Takipçi sayısı her şey değil.

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Uzun yıllar takipçi rekoru Cem Yılmaz’da idi.

Recep Tayyip Erdoğan’a bile fark atmıştı.

Bu konuyu yazınca (yazmaz olaydım) yüzlerce yeni trol işbaşı yaptı. Tayyip Bey’i Cem Yılmaz’a sollattılar. (İyi de yaptılar. Dolaylı da olsa devletimiz kurumsal olarak itibardan tasarruf etmiş duruma düşmekten kurtuldu.)

Şu sıralar RTE’nin 20 milyon 166 bin takipçisi var.

Tek rakibi yine 16 milyon 249 bin takipçili CMYLMZ.

Takipçi adedi siyaseten tek belirleyici olsa, Kılıçdaroğlu hakkaniyet anlayışı gereği, yerini Cem Yılmaz’a terk ederdi.

Zira Kemal Bey’in takipçi sayısı 9 milyon 607 bin.

Cem Yılmaz “tek tabanca” bir sanatçı. Siyaset falan yapmıyor. Arada sadece halkın feryadını seslendiriyor, domdom kurşunu gibi mesajlar atıyor. Ama bu bile yetiyor:

“Bence hayat pahalılığından yakınmayan biri ya hırsızdır ya deli. İyi günler!”

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Takipçi sayısının Millet ve Cumhur ittifakları için fazla belirleyici olmadığı anlaşılıyor.

Buyurun dün akşam saat 17.00 itibarıyla Twitter takipçi sayılarına:

Meral Akşener (5.9 milyon),

Ali Babacan (1.2 milyon),

Temel Karamollaoğlu (1.09 milyon),

Ahmet Davutoğlu (6.01 milyon),

Gültekin Uysal (236 bin)

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Muharrem İnce kimilerine göre narsist, kimine göre iddia adamı.

Twitter profilinde de zaten kendisini “Tepeden tırnağa cesaret, herşey Türkiye’yi sevmekten ibaret” diye tanımlıyor:

6’lı masaya çağırılmayışına içerlediği açık. Çağrılsa nasıl bir süreç gelişeceğini tahmin etmek de zor değil.

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Cumhur İttifakı “birleşenlerinin” takipçi manzarasına gelince:

Devlet Bahçeli (5.6 milyon)

Fatih Erbakan (421 bin 182)

Mustafa Destici (244 bin 267)

Zekeriya Yapıcıoğlu (106 bin 891)

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Fatih Erbakan gücünü, Bahçeli’den sonra en fazla takipçili olmasından ziyade babasının siyasi mirasından aldığına inanıyor.

Ama Saadet Partisi’ndeki amcaları ile bir çay içse o mirasa ihanet ettiğini işitecektir.

Belki de karşı ittifakta karar kılması bu yüzden.

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici ise gücünü milliyetçi-ülkücü örgütçülüğünden alıyor olmalı.

HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ise kendilerine göre uygulamak ve uygulatmak istedikleri “İslam Anlayışı”ndan..

AKP ile aynı cephede buluşmaları şaşırtıcı değil.

Keşke akıllara takılı malum sorununun yanıtını bilsek:

“Ne istediler de verildi?”