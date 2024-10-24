Arif Kızılyalın
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3-4-1-2!

24 Ekim 2024 Perşembe

Öncelikle belirtmek gerekir ki Icardi-Osimhen forvet hattı, hem lig hem Avrupa için fark yaratan bir avantaj. Okan Buruk, Elfsborg maçında bu kozu kullandı; 3-4-1-2’ye dönerek. Savunmada Kaan-Davinson-Abdülkerim üçlüsü, sağ ve sol önde Yunus-Barış Alper. Sara ile Torreira ortayı kapadı, Mertens, önündeki müthiş ikili Icardi-Osimhen’e servisler yaptı.

İlk 45’e 17 net pozisyon 3 gol sığdı, attığından çok fazlasını kaçırdı Galatasaray. Okan Hoca’nın maç planı işledi harfiyen ama sadece ilk yarıda. 2. yarıda bir şeyler oldu, Elfsborg maça geri döndü! İsveçli olduklarını anımsayıp fizik güçlerini mi ön plana çıkardılar, yoksa maçı kazandık havasına giren Galatasaray’ın laubaliliğinden mi faydalandılar bilinmez, Hult’la golü bulup, Barış’ın topa gereksiz elle oynamasından doğan penaltıyla maça ortak oldular. Yunus ve Barış’ın çizgiye fazla inmesi stoperlerin dengesini bozdu, pozisyon yediler! Ancak iki takımın arasındaki kalite farkı Osimhen’in inanılmaz asisti ve Yunus’un müthiş golüyle skora dönüşünce 3 puan perçinlendi. Uzatmadaki gol moralleri bozdu biraz. Okan Hoca savunmaya acil çözüm üretmeli. İster 3’lü ister 4’lü!


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