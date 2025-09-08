Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mücadele nerede?
Arif Kızılyalın
08.09.2025 04:00
İspanya; anlatmaya gerek yok. Milli takımlar bağlamında Avrupa’nın son şampiyonu; Yamal’lı, N.Williams’lı, Pedri’li, Cucurella’lı dev bir kadro. Ve fakat bu fark, yenen yarım düzine golle açıklanamaz! En azından canını dişine takar mücadele edersin! Biz mücadele yerine rakibi izlemeyi seçtik. Düdükle birlikte kusursuz fırtına başladı. Nico vurdu, Uğurcan çıkardı, Pedri skoru değiştirdi. Merino farkı açtı, giren attı çıkan attı maç da burada koptu; halı saha seviyesine indi! Kalite farkı, fiziksel direniş olmayınca rezalete dönüştü. Evet, Gürcistan galibiyeti sonrası “Acaba olur mu?” demiştik ama modern futbolda duygusal kırılmalara yer yok. Bundan sonra Dünya Kupası için hedefimiz ikincilik ve finale barajdan gitmektir!

