İspanya; anlatmaya gerek yok. Milli takımlar bağlamında Avrupa’nın son şampiyonu; Yamal’lı, N.Williams’lı, Pedri’li, Cucurella’lı dev bir kadro. Ve fakat bu fark, yenen yarım düzine golle açıklanamaz! En azından canını dişine takar mücadele edersin! Biz mücadele yerine rakibi izlemeyi seçtik. Düdükle birlikte kusursuz fırtına başladı. Nico vurdu, Uğurcan çıkardı, Pedri skoru değiştirdi. Merino farkı açtı, giren attı çıkan attı maç da burada koptu; halı saha seviyesine indi! Kalite farkı, fiziksel direniş olmayınca rezalete dönüştü. Evet, Gürcistan galibiyeti sonrası “Acaba olur mu?” demiştik ama modern futbolda duygusal kırılmalara yer yok. Bundan sonra Dünya Kupası için hedefimiz ikincilik ve finale barajdan gitmektir!
Mücadele nerede?
Yazarın Son Yazıları
İspanya; anlatmaya gerek yok.
Geçen hafta 30 Ağustos’u kutladık; zafer, “Zafer benimdir” diyenlerin bayramıydı.
Bizim çocuklar Tiflis’te sahaya çıktı.
CHP, temelleri cephede atılan, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin yaratıcısı Atatürk’ün kurduğu bir baba ocağıdır Türk siyasi tarihinde.
Öncelikle belirtmekte yarar var ki Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, ulusal güvenliğimizle doğrudan ilintili.
Galatasaray’ın başı Barış Alper Yılmaz kriziyle ağrıyor. Oysa genç oyuncu, geçen ay kulübüyle sözleşmesini 2029’a kadar uzatmıştı. Fatih Terim döneminde Keçiörengücü’nden transfer edildikten sonra son 3 yılda inanılmaz bir çıkış yapan BAY, kulübün önerdiği artışı kabul etmiş, imzalar atılmıştı.